Soğuk hava hissediliyor: MGM'den son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı!

Hava durumu için yaptığı son durum değerlendirmelerini paylaşan MGM, bazı bölgelerde karla karışık yağışının etkisini göstereceğini duyurdu. Marmara'nın güneybatısı ve Ege bölgesinde rüzgarın saatte 60 km, Doğu Anadolu'da ise 70 km hıza ulaşabilme durumu dolayısıyla dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu. İşte, 21 Eylül Cumartesi gününe dair güncel hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) olmak üzere azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması beklendiğinden heyelan, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km7sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık