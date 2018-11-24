‘Soğan baskını algı yönetimi’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, soğan depolarına yönelik denetimler için de, “Millet cüzdandaki, sokaktaki, pazardaki yangın nasıl bastırılır, mutfaktaki yangın nasıl söndürülür diye beklerken birileri soğan depolarını bastırıyor. Tamamen algı yönetimidir, milletin aklıyla, zekasıyla alay etmektir. Soğan depolarındaki baskının ekonomideki, mutfaktaki yangını söndüreceğine milleti inandıramazlar” dedi.
Özel, Almanya’ya ziyarette bulunan AK Parti heyetindeki bir milletvekilinin, “federal sistemi görüştük” açıklaması anımsatılınca, “MHP ve Bahçeli’ye, Adalet ve Kalkınma Partisi sürprizleri devam ediyor. AKP’nin gerçek yüzü ortada. Milliyetçiliği ayaklar altında ezmekle övünen bir partinin, MHP’ye yaşatacağı daha çok şoklar var” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Veliaht Prens ile görüşebileceği haberlerine ilişkin, “El sıkışmaya kalkmayın. Fesli deli Kadir’in elini sıktığınız, öptüğünüz gibi cümle aleme sizi rezil ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılabilecek büyük bir kötülüktür” dedi.
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