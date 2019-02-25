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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.02.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Şoförün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Şoförün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde Bayram Kalmaz’ın (47) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazada Bayram Kalmaz yaşamını yitirirken, 3 lise öğrencisi hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Pınarcık Mahallesi Katrancı mevkiinde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan 07 YZ 680 plakalı öğrenci servis minibüsünün şoförü Bayram Kalmaz, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan minibüs devrilerek sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şoför Bayram Kalmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, lise öğrencileri Merve Yıldırım, Mehmet Avcı ve Alev Bezci ise hafif şekilde yaralandı.

Şoförün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralı öğrenciler kontrol amacıyla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bayram Kalmaz’ın cenazesi de morga konuldu. Devrilen minibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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