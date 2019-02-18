Şoför o anları anlattı! 'Genç kız ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırınca...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞoför o anları anlattı! 'Genç kız ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırınca...'
GeriGündem Şoför o anları anlattı! 'Genç kız ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırınca...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
18.02.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Şoför o anları anlattı! 'Genç kız ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırınca...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şoförlüğünü yaptığı özel halk otobüsünde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahsı polis merkezine teslim eden sürücü o anları anlattı. Sürücü Fındık, “O esnada aklıma ailem, annem geldi” dedi.

Olay, 15 Şubat’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan Salim Fındık idaresindeki 41 J 0224 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halk otobüsüne binen E.Y. isimli bir şahıs, D.M. (17) isimli bir genç kızın yanına oturdu. Otobüs hareket ettikten bir süre sonra elindeki telefonu ile ilgilenen D.M., E.Y. isimli şahsın kendisine dokunması sonrasında tacize uğradığını iddia ederek, "Ne yapıyorsun, kalk şuradan. Seni cümle aleme inat yolun ortasında döverim" dedi. Kızın tepkisi üzerine ayağa kalkan E.Y., "Ben bir şey yapmadım" diyerek D.Y.’den uzaklaştı. Hızla kapıya yönelen ve inmek isteyen şahsı ise sürücü ve yolcular durdurdu. Genç kızın taciz edildiğini söylemesi üzerine ise sürücü ve yolcular, şahsı darp etmeye başladı. Aldığı darbelerde aracın ön kapısına yığılan şüpheli, "Engelliyim" diyerek kendisini dövenlerden kurtulmaya çalıştı.

ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Kızın tepkisi üzerine otobüsü durduran sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, "Benim otobüsümde bunu nasıl yaparsın" diyerek yolcularla birlikte E.Y. isimli şahsı dövdü. "Diğer koltuklar boşken, neden kadının yanına oturdun" diye tepki gösteren sürücü Fındık, bir süre sonra tekrar koltuğuna oturarak, aracı Kuruçeşme Polis Merkezine sürdü. Aracın karakola gittiği sırada araçta bulunan yolculardan bazıları ise şahsı linç etmek istedi. Polis merkezi önünde aracı durduran sürücü, kendi elleri ile şahsı polis ekiplerine teslim etti. Şahıs ile birlikte polis merkezine giden D.M. isimli genç kızın ise şahsın kendisini taciz ettiğini iddia ederek kendisinden şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan E.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

“O ESNADA AKLIMA AİLEM, ANNEM GELDİ”

Saniye saniye özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan olayda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsı önce dövüp, sonra polis merkezine teslim eden otobüs sürücüsü Fındık, o anları anlattı. Yaşanan olay sırasında kendi ailesini düşünerek çok sinirlendiğini ifade eden Fındık, “O gün buradan tura çıktım. Turu tamamladıktan sonra Ordu Evi Durağı'nda o şahıs arabaya bindi. İki dakika önce de bayan bindi arabaya. Yaklaşık 20 dakika sonra Kuruçeşme Işıklar mevkiine geldim. Genç kız yanına oturan şahısa, ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırınca ben aynadan bakıp taciz olduğunu anladım. Sonra ben de dayanamadım saldırdım. Benimle birlikte bir yolcu da saldırdı. O esnada aklıma ailem, annem geldi” dedi.

Şoför o anları anlattı Genç kız ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırınca...

“BEN BÖYLE BİR ŞEYE MÜSAADE ETMEZDİM”

Şahsı daha sonra polis merkezine teslim eden Fındık, serbest bırakılmasının kendisini üzdüğünü belirterek, “Bu olaylar caydırıcı olur diye görüntüyü yayınlamışlar. Çok güzel oldu. Karakola çektim aracı, şahsı polislere teslim ettim. Serbest bırakılmış, bırakılmaması lazımdı. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ben böyle bir şeye müsaade etmezdim. Kız da teşekkür etti bana. Çok ağladı, o ağlayınca ben de çok üzüldüm. Büyük de bir kadın değil, daha 16-17 yaşlarındaydı. İfade verdik. Bayan şikayetçi olmuş” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul için son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat!

Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi