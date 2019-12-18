Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şöför mü şoför mü?

Türk Dil Kurumu'nun resmi İnternet sayfası ile her gün pek çok sözcüğün doğru yazılması ile alakalı sorgulamalar yapılıyor. Yazım hatasına düşmeyi istemeyen bireyler pek çok kelimede olduğu gibi ''şoför'' kelimesinin nasıl yazıldığını merak etmektedir. Bu yüzden bu sözcüğün nasıl yazıldığı hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.



Bu Kelime Nasıl Yazılır?



Şoför kelimesi nasıl yazılır sorusu pek çok birey bakımından merak edilen konular arasında yer alır. Sözcük, Türk Dil Kurumu'nda sık biçimde yapılan hatalar bölümünde yer alıyor. Bu sözcüğün doğru yazılmasını ve cümle içerisinde örneklendirilmesi aşağıdaki gibi olmaktadır.



Şoförün Doğru Yazılışı



Bu kelimenin doğru yazımı ''şoför'' şeklindedir.



Şoföre Örnek



- Şoför, ne zaman bizi alacak?