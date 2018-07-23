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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
23.07.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Sodanın faydaları neler?

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Sodanın faydaları neler?

İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı olan soda, içinde çözülmüş halde karbondioksit gazı bulunan sudur. Hazmı kolaylaştırmasıyla bilinen soda, yemekten sonra ya da Türk kahvesinin yanında insanlar tarafından tüketilir. Peki, sodanın diğer faydaları neler?

Doğadan saf bir şekilde elde edilen sodanın sağlıklı olmasına olanak sağlayan şey içinde, magnezyum, potasyum gibi mineraller barındırmasıdır. Mineral bakımından zengin olan bu içecek en az su kadar insan sağlığı açısından yararlıdır. Hazmı kolaylaştırmasının yanı sıra sodanın insan sağlığı açısından faydaları saymakla bitmez. Peki sodanın insan sağlığı açısından faydaları nelerdir?

SODANIN FAYDALARI NELER?

1) Vücuttaki asit seviyesini dengeler.
2) Kemik sağlığı
3) Zihinsel aktiflik
4) Vücuttaki yağ oranını dengeler
5) Cilt sağlığ
ı6) Kan basıncı
7) Saç sağlığı
8) Kolestrole yardımcı
9) Zinde vücut

Fazla soda tüketiminin zararı var mıdır? 

Sodanın, fazla tüketilmesi durumdan kaynaklanan bazı ufak zararlar vardır. Bu zararların sayısı yararlarına göre yok denecek kadar azdır. Çünkü doğal bir içecek olaması nedeni ile soda bir zarar teşkil etmemektedir tabi bu durum aşırıya kaçıldığı zaman değişiklik göstermektedir.

Sodanın besin değerleri

Tablo bir porsiyon yani 100 gr üzüm soda alınarak hesaplanmıştır.

Karbonhidrat (g) 0Protein (g) 0Yağ (g) 0Lif (g) 0Kolesterol (mg) 0Sodyum (mg) 213Potasyum (mg) 27Kalsiyum 163

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