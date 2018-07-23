Sodanın faydaları neler?
İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı olan soda, içinde çözülmüş halde karbondioksit gazı bulunan sudur. Hazmı kolaylaştırmasıyla bilinen soda, yemekten sonra ya da Türk kahvesinin yanında insanlar tarafından tüketilir. Peki, sodanın diğer faydaları neler?
Doğadan saf bir şekilde elde edilen sodanın sağlıklı olmasına olanak sağlayan şey içinde, magnezyum, potasyum gibi mineraller barındırmasıdır. Mineral bakımından zengin olan bu içecek en az su kadar insan sağlığı açısından yararlıdır. Hazmı kolaylaştırmasının yanı sıra sodanın insan sağlığı açısından faydaları saymakla bitmez. Peki sodanın insan sağlığı açısından faydaları nelerdir?
SODANIN FAYDALARI NELER?
1) Vücuttaki asit seviyesini dengeler.
2) Kemik sağlığı
3) Zihinsel aktiflik
4) Vücuttaki yağ oranını dengeler
5) Cilt sağlığ
ı6) Kan basıncı
7) Saç sağlığı
8) Kolestrole yardımcı
9) Zinde vücut
Fazla soda tüketiminin zararı var mıdır?
Sodanın, fazla tüketilmesi durumdan kaynaklanan bazı ufak zararlar vardır. Bu zararların sayısı yararlarına göre yok denecek kadar azdır. Çünkü doğal bir içecek olaması nedeni ile soda bir zarar teşkil etmemektedir tabi bu durum aşırıya kaçıldığı zaman değişiklik göstermektedir.
Sodanın besin değerleri
Tablo bir porsiyon yani 100 gr üzüm soda alınarak hesaplanmıştır.
Karbonhidrat (g) 0Protein (g) 0Yağ (g) 0Lif (g) 0Kolesterol (mg) 0Sodyum (mg) 213Potasyum (mg) 27Kalsiyum 163
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