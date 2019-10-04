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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Soda şişesi patladı, bir gözünü kaybetti... Örnek tazminat: 248.422 TL

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Soda şişesi patladı, bir gözünü kaybetti... Örnek tazminat: 248.422 TL

DİYARBAKIR Bağlar’da 5 yıl önce babaannesi ve kardeşiyle alışveriş yapmak için markete giden K.A. (21) soda almak istediği sırada şişe patladı. Gözüne cam parçaları isabet eden K.A., sağ gözünün görme yetisini kaybetti. K.A.’nın ailesi, 2’nci Tüketici Mahkemesi’ne soda firması ve market yönetimi hakkında 3 milyon 300 bin liralık maddi-manevi tazminat davası açtı. Soda firması ve market yetkilileri ise ‘haksız ve hukuka aykırı açıldığını’ ileri sürdükleri davanın reddini talep etti.

YÜZDE 10 TESADÜF

Davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3’üncü İhtisas Kurulu’nca gönderilen raporda, mağdurun çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespit işleminin yapıldığı, buna göre yüzde 28 meslekte kazanma gücünü kaybettiği bildirildi. Ankara 1’inci Tüketici Mahkemesi’nin sunduğu bilirkişi raporunda ise olayın meydana gelmesinde davalı taraflardan soda firmasının yüzde 60, marketin yüzde 20 kusurlu oldukları, yüzde 10 ‘kaçınılmazlık’ ve yüzde 10 da ‘kötü tesadüf’ etkisinin olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Diyarbakır 2’nci Tüketici Mahkemesi ise kararında “Davacının sağ gözünün kör olmasında davalıların bilirkişi raporlarıyla sorumlu olduklarının sabit olduğu tespit edilmiştir” diyerek, soda firmasından 136 bin 817 lira, market sahibinden 45 bin 605 lira maddi tazminata hükmetti. Ayrıca K.A. için 50 bin, anne ve babası için 10 bin, 3 kardeşi için de 6 bin lira olmak üzere 66 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

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