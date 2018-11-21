Soçi'ye sürpriz ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, İdlib’deki ateşkesi görüşmek için dün Rusya’nın Soçi kentine sürpriz bir ziyaret yaparak Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve istihbarat yetkilileriyle görüştü.
Rus Bakanı Şoygu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “Sizleri Soçi’ye davet etmek mecburiyetinde kaldık. Suriye’deki gelişmeler ve son durum acil kararlar alınmasını gerektiriyor. Rusya ile Türkiye arasında 17 Eylül’de varılan İdlib mutabakatının temposunu canlı tutmak için adımlar atılması gerekiyor. Anlaşma gereği kalan problemlerin çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi. Akar ve Fidan’ın da Rus muhataplarıyla İdlib’deki güvenlik koridorunda yaşanan bazı sıkıntılar ile iki ülke askeri birliklerinin devriyeye başlamasını konuştukları değerlendiriliyor.
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