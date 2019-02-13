Soçi’de dördüncü üçlü zirve
Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirve, yarın Karadeniz kıyısındaki Soçi’de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyanın gözlerinin çevrileceği Soçi’de Suriye meselesini ele alacak olan Türkiye-Rusya-İran üçlü liderler zirvesine katılacak.
Erdoğan, Putin ve Ruhani, ABD’nin çekilme kararının ardından Suriye meselesini ilk kez üçlü zirvede ele alacak. Soçi’deki kritik görüşmede Erdoğan, Suriye’deki çekilme sürecini, Astana Mutabakatı’nın devamını, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonu, İdlib ve Menbiç meselesinin yanı sıra PKK, YPG-PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi ele alacak.
Buluşmada ABD’nin çekilme sürecinden sonra bölgede boşluk kalmaması için Türkiye-Rusya ve İran’ın ortaklaşa hayata geçireceği önlemler masaya yatırılacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani, kendi aralarında baş başa görüşmelerde de bulunacak. Liderler görüşmenin ardından, üçlü zirvede alınan kararları ortak basın toplantısıyla duyuracak.
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