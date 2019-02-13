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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Soçi’de dördüncü üçlü zirve

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Soçi’de dördüncü üçlü zirve

Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirve, yarın Karadeniz kıyısındaki Soçi’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyanın gözlerinin çevrileceği Soçi’de Suriye meselesini ele alacak olan Türkiye-Rusya-İran üçlü liderler zirvesine katılacak.

Erdoğan, Putin ve Ruhani, ABD’nin çekilme kararının ardından Suriye meselesini ilk kez üçlü zirvede ele alacak. Soçi’deki kritik görüşmede Erdoğan, Suriye’deki çekilme sürecini, Astana Mutabakatı’nın devamını, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonu, İdlib ve Menbiç meselesinin yanı sıra PKK, YPG-PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi ele alacak.

Buluşmada ABD’nin çekilme sürecinden sonra bölgede boşluk kalmaması için Türkiye-Rusya ve İran’ın ortaklaşa hayata geçireceği önlemler masaya yatırılacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani, kendi aralarında baş başa görüşmelerde de bulunacak. Liderler görüşmenin ardından, üçlü zirvede alınan kararları ortak basın toplantısıyla duyuracak. 

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