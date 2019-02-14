Soçi nerede? Soçi'nin harita üzerindeki konumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSoçi nerede? Soçi'nin harita üzerindeki konumu
GeriGündem Soçi nerede? Soçi'nin harita üzerindeki konumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.02.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Soçi nerede? Soçi'nin harita üzerindeki konumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Soçi nerede? Soçi'nin harita üzerindeki konumu

Soçi, son günlerde siyasi zirvelerin yaşandığı konum olması dolayısıyla merak konusu oldu. Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan bir kenti olan Soçi, tarihi anlamda önemli bir yere sahiptir. Peki, Soçi nerede ve harita üzerinde hangi konumda yer alıyor? İşte, Soçi'nin tarihi hakkında bazı bilgiler

Soçi, Rusya'nın en büyük tatil şehri olarak bilinmektedir. Karadeniz kıyısında yer alan kent, yazları ılık ve yağışlı, kışları ise serin ve yumuşak iklimi dolayısıyla turizm açısında öneme sahiptir. 

Tarihi anlamda Soçi,  Kimmerler, İskitler ve Sarmatlar tarafından ele geçirilmeden önce, Zygii halkı Aşağı Abhazya bölgesinde, Pontus Krallığı tarafından yönetilmekteydi. Bu tarihten sonra birçok kez el değiştiren kent, son olarak Rusya toprakları içerisinde kalmıştır. 

Soçi halkının büyük bölümü kıyı boyunca uzanan dar bir hat üzerinde yaşar ve bu bölgeler bağımsız küçük bölgelerden (microdistrict) oluşur. Başlıca küçük bölgeler kuzeybatıdan güneydoğuya sırasıyla;  Lazarevskoye, Loo, Dagomys, merkez Soçi (Tsentralny City District), Khosta, Matsesta, ve Adler'dir. Şehir Batı Kafkasların eteklerine kurulmuş olup, Karadeniz'e doğru bir meyille iner ve ara sıra dağlardan akan dereler tarafından kesilir. Soçi'deki en büyük ırmak Mzımta Irmağı - ki Rusya'dan Karadeniz'e akan en uzun ırmaktır. Şahe Irmağı da diğer bir önemli su kaynağıdır. Ashe,  Psezuapse, Soçi, Khosta ve Matsesta ırmakları ise bölgede akan küçük ırmaklardandır. Psou Irmağı ise Abhazya ile olan sınırı oluşturur.

Şehrin kuzeydoğu tarafı Kafkas Biyosfer Rezervi'ne ait olup Dünya Mirası kabul edilmektedir. Bu alan Krasnodar Krayı ile Adige'nin önemli bir kısmını içine alır. Büyük Soçi bölgesi'nin sahil ve rezerv dışında kalan kesimi Soçi Milli Parkı'na aittir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakanlık duyurdu... Peri bacalarındaki otel inşaatında yıkım başladı

Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti

Osmangazi Köprüsü'nde hareketli anlar... Gitar kılıfı içine saklamışlar

O geceyi anlattılar: 'Gitme, ne olur gitme'