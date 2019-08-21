‘Soçi Mutabakatı çöktü’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa’daki açıklamalarının artık Soçi Mutabakatı’nın çöktüğü anlamına geldiğini savunarak, “Eğer Türkiye’nin Soçi Mutabakatı’nı daha fazla yürütme imkânı kalmamışsa o zaman bu mutabakattan çekilmesinin de zamanı gelmiştir” dedi.
Çeviköz, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
‘MEHMETÇİK’E ZARAR GELMEMELİ’
“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fransa’da yaptığı konuşmada, ‘Rusya, Suriye ordusunun İdlib’deki teröristlere karşı çabalarını destekliyor’ dedi. Bu ne demektir? Bu, artık Soçi Mutabakatı’nın çöktüğü anlamına gelmektedir. Rusya, ‘Suriye ordusunun ve güçlerinin hareketlerini desteklediğini’ Putin’in ağzından en yüksek düzeyde açıklamıştır. Türkiye ise ‘bunun engellenmesi için sürekli olarak Rusya’yı uyardığını’ dile getirmektedir. Demek ki Rusya ile Türkiye arasında ciddi bir görüş farklılığı oluşmuştur. Bu da Soçi Mutabakatı’nın artık çöktüğü anlamına gelmektedir. O zaman yapılacak şey nedir? Biz, yeni şehit cenazelerinin gelmesini istemiyoruz. Herhangi bir şekilde İdlib’de bulunan Mehmetçik’in saçının teline zarar gelirse, bunun sorumlusu Suriye ordusu veya Rusya olmayacaktır. Onun için en kısa zamanda Mehmetçik’in, İdlib’deki gözlem noktalarındaki askerlerimizin güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin derhal alınması artık şart olmuştur. Eğer Türkiye’nin Soçi Mutabakatı’nı daha fazla yürütme imkânı kalmamışsa, o zaman bu mutabakattan çekilmesinin de zamanı gelmiştir.
MERKEZ NİÇİN ŞANLIURFA’DA
Türkiye’nin Suriye toprakları üzerinde bir güvenli bölge oluşturulması tartışmalarına taraf olmaması gerekir. Herhangi bir şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı veya Suriye devletinin rızasına dayanmaksızın kurulacak bir güvenli bölge hukuki temelden yoksundur. Güvenli bölgenin kurulmasıyla bölgedeki statüko devamlı hale gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2016’da ‘Suriye’de IŞİD ile mücadelede bizi yalnız bıraktılar’ demişti. Hangi güçler bizi Suriye’ye soktu? Bunun cevabını isteriz. Barış koridoru olarak adlandırılan bölgedeki TSK mevcudiyetiyle ilgili ABD’den başka herhangi birisiyle görüşülmekte midir? Suriye’nin bu konuyla ilgili fikri nedir? Kurulacak güvenli bölgenin ortak harekât merkezi niçin Şanlıurfa’da bulunmaktadır? Niçin bu harekât merkezi şu anda ABD’nin kontrol ettiği Suriye topraklarında kurulmuyor? 1 Mart 2003’teki tezkereyi hatırlatan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Türkiye topraklarına kısa bir zaman içinde ABD’den askeri uzmanların konuşlanması hazırlanmaktadır. 1991’de Irak’ta NATO bünyesinde bir ‘Çekiç Güç’ kuruldu, bununla birlikte bölgede PKK güç kazandı.”
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