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Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA)
15.12.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan (79) ve eşi Seher Süer (72) yaşamını yitirdi.

Ortahisar'a bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında oturan Hasan ve Seher Süer çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine geldi.

Yakınları eve girdiğinde çifti yataklarında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Hasan- Seher Süer çiftinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Süer çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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