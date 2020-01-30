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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi, hastanelik oldu

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi, hastanelik oldu

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bu sabah, ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde yaşayan Irmak ailesi, dün gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Baba Ömer Irmak (40), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanınca sağlık ekibini aradı. İhbarla eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Ömer Irmak ile evdeki 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Sağlık görevlileri, Ömer Irmak ile eşi Özlem (33), çocukları Mikail (10) ve Hatice Nur (7) ile annesi Zeynep Irmak'ı (70) ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Irmak ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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