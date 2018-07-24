Smear (PAP) Testi nedir, kimlere yapılır?
Smear testi, servikal hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan sitolojik bir tarama testidir. Bu sitolojik tarama testi ile henüz semptomatik hale gelmemiş olan preinvazif ve erken invazif servikal lezyonlar saptanır. Peki, smear testi hangi yaş aralıklarında ve hangi durumlarda yapılır?
Rahim ağzı kanseri (serviks) kadınlarda memeden sonra ikinci sıklıkla görülen bir genital kanser türüdür. Pap smear ve HPV testi ile serviks kanser riskini azaltmak kolaydır.Halk arasında rahim ağzı kanser testi, rahim ağzı kanser taraması gibi isimlerle bilinen Smear testi, serviks kanseri için bir tarama yöntemidir. Bu testi 1941 yılında ilk tarif eden patolog George Papanicolaou olduğu için soy isminin kısaltması şeklinde PAP TEST de denir.Çoğu serviks kanseri daha önce Pap smear yaptırmamış kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Bu vakalarda kanser öncesi hücrelerin yakalanıp tedavi edilmeden önce kansere ilerlemeye zamanları varken Pap smear alınmadığından kanser yakalanamamıştır.
Smear Testi Kimlere Yapılır?
- Smear testine 21 yaşından itibaren başlanmalıdır. 21 yaşına kadar cinsel ilişkide bulunmamış kadınlara cinsel ilişki başladıktan sonra smear tahlili yapılmaya başlanır.
- 21 yaşından önce cinsel ilişkide bulunmuş kadınlarda smear testine yine 21 yaşında başlanır.
- 21-30 yaş arasında 3 yılda bir smear testi yapılması önerilir (ASCCP)
- 30 yaşından sonra smear testi ve HPV testi birlikte yapılır, buna co-test adı verilir. Co-test 30 yaşından 65 yaşına kadar 5 yılda bir yapılmalıdır. Eğer HPV testi imkanı yoksa yani co-test yapılamıyorsa bu durumda sadece smear tahlili 3 yılda bir yapılmaya devam edilir 30-65 yaş arasında.
- 30 yaşından küçüklere HPV testi yapılmamalıdır.
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