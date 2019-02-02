SMA tip 2 ve 3 artık ödeniyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalarının ilaçlarını dün itibarıyla alabileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SMA hastaları için müjdeyi duyurduğunu, tip 1 tedavisinin ardından tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığını açıkladığını anımsatan Selçuk, bu açıklamanın ardından geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine başlandığını belirtti. Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle yürürlüğe girdiğini aktaran Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar SGK ödeme kapsamındaydı. Tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. İlaca erişimde sorun olmayacak.”
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