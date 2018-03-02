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    SMA nedir? SMA hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenler

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Sosyal medyaya da sürekli konu olan SMA hastalığının açılımı ve anlamı merak ediliyor. SMA Türkiye'de bilinen adıyla Gevşek Bebek Sendromu için zamanlarda sık sık farkındalık kampanyaları yapılıyor. Peki ülkemizde de çok sık rastlanılan SMA nedir? SMA hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenler!

    SMA tıp dilindeki açılımıyla Spinal Müsküler Atrofi, kendisini daha çok çocukluk döneminde gösteren genetik rahatsızlıklardan biri. Dünyada ve ülkemizde pek çok çocuğun yitip gitmesine neden olan SMA, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkiliyor. Hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı bir sağlık sorun olan bu hastalığın 3 evresi var. SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evre.

    SMA EVRELERİ

    Belirtilerini değişik yaşlarda verebilir. Bilinen üç ayrı tipi bulunmaktadır.

    Tip 1 olarak adlandırılan, bebeklikte başlayıp çok ağır ve ciddi seyreden, bebeğin nefes alırken bile nefes kaslarının hareket edememesine, yani bebeğin tam hareketsizliğine yol açan, ve bebek kayıplarının yaşandığı tipi.

    Tip 2, emeklemiş ama hiçbir zaman yürüyememiş çocuklarda 1,5 yaşına kadar başlayan tipi

    Tip 3 ise, çocuk yürümeye başladıktan sonra çocukluk ve gençlik döneminde herhangi bir yaşta başlayan tipidir.

    SOSYAL MEDYA KAMPANYANLARI DEVAM EDİYOR

    SMA hastalığında farkındalık yaratmak isteyen sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden sık sık kampanya başlatıyor. Hastalığın adıyla bir hashtag açan kullanıcılar, pek çok çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan bu genetik hastalıkla ilgili farkındalık mesajları attı. Atılan o tweetlerden bazıları şöyle:

    Özkan Kurt‏ @kurtozkann
    SMA Hastalığı kader değildir, tüm SMA hastası çocuklarımızın ilaçları karşılanmalı. #SMAbenimleyürü

    süleyman!!‏ @skurtkurt

    #SMAbenimleyürü kimse başıma gelmez demesin umut olun destek olun uzanan el olun Canlarımız sağlığına kavuşsun

    seckin durmaz‏ @seckindurmaz22
    Geleceğimiz olan çocuklarımızın için ilaçımızı istiyoruz #SMAbenimleyürü

    halilibrahim‏ @hibrahimceyhan1
    Gelecekten ve zaman dan kormamak susma ilacımı ver aydınlık gelecekler için #smabenimleyürü

    rasim dulger‏ @rsmdlgr
    #SMAbenimleyürü siz farkına varmak istemeseniz de onlar var! Artık bir ilaçları da var!
    Handan Arpağ Kılınç‏ @Handan_Arpag

    #SMAbenimleyürü #suSMAilacimiver Bir ses de sen ol canlarımıza Yetkililer duysun sesimizi...

    Alev Yeter Kahraman‏ @yeteralev
    #SMAbenimleyürü @smabenimleyuru ilaç bekliyoruz tip ayırımı olmadan. Çocuklarımız görmezden gelinmesin, yaşam hakkı istiyoruz...
    Melike Keskin‏ @kedi_asabi
    Tüm SMA hastalarının hayata yeniden tutunabilmeleri için ilaca artık onay verilsin #SMAbenimleyürü

     

    Etiketler: SMA , SMA nedir , SeoHaber , son dakika
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