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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.11.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

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Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Çocuk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından toplatma kararı alınan slime hamuruna karşı baskınlar yaparak piyasadan toplatan Buca Belediyesi, bu kez semt pazarında aynı ürünün farklı isimle 3 TL’ye satıldığını tespit ederek ürünlere el koydu.

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  • Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
  • Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
  • Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
  • Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
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Son dönemde çocuklar arasında popüler bir oyun aracı olan; ancak kötü koşullarda, standartlara aykırı üretilen ve uzmanlarca tehlikeli olduğu belirtilen slime isimli renkli, yapışkan oyun hamurları Ticaret Bakanlığı tarafından analiz edilmiş, analiz sonrası zararlı olduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılma kararı alınmıştı.

Buca ilçesinde zabıta ekipleri de, kimyasal bir madde olan boraks ve tutkalla yapılan ‘slime’ adlı oyun hamurunun üretildiği merdiven altı firmaya baskın yapmıştı. Ekipler, işin peşini bırakmadı.

Semt pazarında hamurun satıldığı ihbarını alan ekipler, hemen harekete geçti.

3 TL'YE SATIŞ YAPILIYORDU

Buca’nın en büyük semt pazarlarından birisi olan Şirinyer Pazarı’nda 3 TL’ye paket paket slime satılmaya başlandığını tespit eden ekipler, tezgahta satılan yaklaşık 100 adet ürüne el koydu.

Öte yandan, uzun süre piyasada görülmeyen slimeların yeniden piyasaya çıkması üzerine kontroller arttırıldı. Piyasaya çıkan slimeların üretim yerlerini tespit etmek için çalışma yürüten ekipler, daha önce baskın yapılan ve ceza kesilen merdiven altı firmanın isim değiştirerek yeniden imalata başlamış olma ihtimali üzerine de araştırma yaptığı öğrenildi.

Hiçbir çocuğun ihmaller yüzünden hastalanmayı hak etmediğini vurgulayan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Yerel yönetimlerin bir görevi de bu konularda hassasiyet göstermek, çocuklarımızın sağlığı için önlemler almaktır.

Biz bu denetimlerle sadece zararlı bir ürüne yönelik çalışma yapmıyoruz, aynı zamanda çocuklarımız, anne ve babaları için de bir farkındalık çalışması yürütmüş oluyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli.

O yüzden onları mutlu etmek için aldığımız ürünlere de dikkat edelim, çocuk sağlığını hiçe sayanlara gönüllü denetleyiciler olalım, bu ürünlere rağbet göstermeyelim” çağrısında bulundu.

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