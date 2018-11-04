Skandalın ardından yeni gelişme! O öğretmen açığa alındı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İzmir'de 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden öğrencisini sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmen açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, "öğretmenin 6 yaşındaki öğrencisini sopayla dövdüğü iddiası" başlığıyla bazı medya organlarında yayımlanan habere konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bahsi geçen öğretmen açığa alındı.
Soruşturma sürüyor.
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