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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
29.11.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Skandal talimat: Zimmetlemeden gitmeyin

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Skandal talimat: Zimmetlemeden gitmeyin

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, kamudaki görevlerinden ihraç edilen örgüt mensuplarına, örgüt yapılanmasının parçalanmaması için sorumlu oldukları kişileri başka bir "abi"ye zimmetlemeden bulundukları illeri terk etmemeleri, eş ve çocuklarını memlekete gönderip en fazla 3 kişi olarak en az risk taşıyan kişinin evinde kalmaları talimatı verdiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından örgütün mahrem yapılanmasında yer alan "Garson" isimli gizli tanığın savcılığa verdiği SD kartta Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen incelemeler sırasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine verdiği bazı talimatlara ulaşıldı.

ÖZLÜK HAKLARINA KADAR TALİMAT BEKLEMİŞLER!

Kamudan ihraç edilenlerin, mahrem yapılanmaya mensup örgüt üyeleri aracılığıyla ihraç sonrası süreçte nerede yaşayacakları, geçimlerini nasıl sağlayacakları, özlük hakları, hareket tarzları gibi konularda Gülen'den istediği tavsiyeler ve FETÖ elebaşının yanıtları deşifre edildi.

Gülen'e yöneltilen soruların "stratejik, genel, sınav-duyum, ferdi-hukuki ve ATM-teknik" olmak üzere 5 gruba ayrıldığı anlaşılırken hangi soruların hangi mahrem imama gönderileceği de yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı.

Buna göre, FETÖ'nün mahrem yapılanması üyeleri, örgüt mensuplarından gelen taleplerle ilgili soruları "temsilci abiler" aracılığıyla Gülen'e iletip gelecek talimatları bekledi.

"BAŞKA İLLERE GİDİP İŞ BAKALIM MI?"

Örgüt içerisinde dikey ve yatay haberleşmeyi sağlayan mahrem imamlar Gülen'e "Malum dershanelerimiz ve okullarımız kapandı. Buralarda ve kamuda ihraç edilen-atılan personelimizin bir kısmının başka yerlerde iş bulma durumları var. Bazıları da müsaade ederseniz memlekete ya da şehir dışına gidip iş bakmaları uygun mudur? Bu konuda kendilerinden çokça teklif var. Bu şekilde gelen teklifler karşısında duruşumuz nasıl olmalı?" sorusunu yöneltti.

"O İLLERİ BİRİNE ZİMMETLEMEDEN GİTMEYİN!"

Terörist başı Gülen, örgüt içerisinde "öğretmen" olarak kodlanan "abi-ablaların" ihraçtan sonra ne yapacakları konusunda kişiye özel çözümler üretilmesini istedi.

Memleketine veya farklı bir ile gitmesine izin verilen "öğretmen"lerin, örgüt içerisinde "öğrenci" olarak kodlanan emniyet personelini, sahipsiz kalmamaları için başka "öğretmen"lere zimmetlemesi talimatı veren Gülen'in "öğrenci"lerle yeni "öğretmen"in, sanal ortamda kurdukları irtibatın ardından ayrılmalarına müsaade edilmesini istediği de incelemelerle ortaya çıkarıldı.

"KİMSEYİ BAŞI BOŞ BIRAKMAYIN"

Gülen'in "öğrencilerin" başıboş bırakılmaması, ihraç edilenlerin eş ve çocuklarını memlekete gönderip en fazla 3 kişi olarak en az risk taşıyan kişinin evinde kalmaları yönünde talimat verdiği belirlendi.

İhraç edilenlere geçimlerini sağlamaları için hemen takviye yapılmamasını isteyen Gülen, bu yönde de herhangi bir duyuruda bulunulmaması talimatı verdiği tespit edildi.

"EFT YAPIN"

Örgütle iltisakı tespit edilen kişilerin mal varlıklarının Hazineye devredilmemesi için de örgüt mensuplarına yol gösteren FETÖ elebaşı Gülen, malların üçüncü şahıslara aktarılmasını, bunun da "çok toz kaldırmadan" temkinli olarak yapılmasını istedi.

Bankalardan çekilen paraların evlerde tutulmaması, EFT yapılmaması, en güvenilir akrabalara paylaştırılması ve nakit olarak her an ulaşılır olması talimatı veren Gülen'in, görevinden ihraç edilen örgüt üyelerinin geçimlerini sağlamaları için maddi durumu iyi olan bir başka örgüt üyesine zimmetlenmesini istediği de belirlendi.

Telefonların sıfırlanmasının da tutuklama için gerekçe gösterildiği duyumlarına karşı telefonlar sıfırlanmadan, örgüte ait programların "Clean Them All" ve "Cleaner" programları aracılığıyla silinebileceğinin örgüt üyelerine iletildiği tespit edildi.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda "renklendirme" detayı

Eşi sözleşmeli öğretmenliğe başvurmayı düşünen FETÖ üyelerinin deşifre olma ve değişik partilerle dini tarikatlara sızarak örgüt faaliyetlerini sürdürme yani "renklendirme" durumlarının değerlendirilmesini isteyen terörist başı Gülen'in, müracaatta bulunacak kişiyi soruşturanların buna göre yönlendirilmesi talimatını verdiği belirlendi.

"İfadeye çağrıldığında dışarıdan gözleyin"

Gözaltında olup konuşan "öğrenci" ve "öğretmen"lerin tanıdığı "öğretmen"lerin nasıl saklanması gerektiği sorulan Gülen'in, riskli durumlarda tam gaybubet (evine ve işine hiç gitmeme) ve yarı gaybubet (gece evde yatmama, eve temkinli uğrama) yapmaya karar verilmesini, tam gaybubet yapanların bulundukları yerin deşifre olmasını önlemek için giriş çıkış yapmamasını, apartmanda veya kaldıkları yerde dikkati çekmemesini istedi.

"Öğretmenler" ve "öğrencilerin" birbirine zimmetlenmesi talimatı veren terörist başının, ifadeye çağrılan örgüt üyelerinin dışardan gözetlenmesi, gözaltına alınıp alınmadığının öğrenilmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

"Örgüt evlerini detaylı temizleyin"

Çalışma kapsamında Gülen'in "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinin detaylı olarak temizlenmesi, evde para, altın, kıymetli eşya, kredi kartı, maaş kartı, dijital araç, örgüte ait kitap bırakılmaması talimatlarına ulaşıldı.

2010 yılındaki KPSS'nin genel kültür-genel yetenek sınavıyla kamu kurumlarına atanan bazı örgüt mensuplarına istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığı belirtilerek, bu konudaki görüşü sorulan Gülen'in, kurumlara geri dönüşün sağlanabilmesi için kimsenin kendi isteğiyle istifa etmemesi talimatını verdiği belirlendi.

 

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