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    Skandal sözlerin ardından istifa etti

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Akit TV'deki, “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözleri nedeniyle tepki çeken Ahmet Keser, istifa etti.

    AKİT TV'de yayımlanan 'Gün Başlıyor' sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı.

    Tepki çeken ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

    Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.

    Sivil öldürecek olsak şu semtlerden başlarız ne demek'Sivil öldürecek olsak şu semtlerden başlarız' ne demek?!

    İSTİFA ETTİ 

    Tepki çeken açıklamaların ardından Akit TV'den yapılan açıklamada Keser'in görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklama şöyle...  

     

    Skandal sözlerin ardından istifa etti

    Etiketler: akit tv , Ahmet Keser , istifa , son dakika
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