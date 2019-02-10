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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
10.02.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Skandal ortaya çıktı! Sinüzit ameliyatı oldu hayatı karardı

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Skandal ortaya çıktı! Sinüzit ameliyatı oldu hayatı karardı

İZMİR'de baş ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede sinüzit tanısı konularak ameliyat edilen Sevdet Vatansever'in hayatı karardı. Operasyon sırasında beyin duvarı delinen Vatansever, bunun giderilmesi için iki kez de beyninden ameliyat oldu, ancak 1 TL'lik metal para büyüklüğünde açılan delikten beyin omurilik sıvısının akmaya başlamasıyla bilincini kaybetti. Üç hastane gezen Sevdet Vatansever'in ailesi bir yandan sağlığına kavuşması için yoğun bakım ünitesi önünde bekleyişini sürdürürken, diğer yandan hukuk mücadelesi başlattı.

Sanayi sitesinde torna tesviye işleri yapan Sevdet Vatansever, 2016 yılının Aralık ayında baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada sinüzit teşhisi konulan Sevdet Vatansever, doktor M.U. tarafından sinüslerinin temizlenmesi için ameliyata alındı.

Skandal ortaya çıktı Sinüzit ameliyatı oldu hayatı karardı

Ameliyat sonrasında bir gün kaldığı hastaneden taburcu edilen Vatansever, iki gün sonra şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle tekrar aynı hastaneye gitti. Doktor M.U.'nun bu durumun normal olduğunu söylemesi üzerine evine giden Sevdet Vatansever, şikayetleri geçmeyince, hastane ile evi arasında mekik dokumaya başladı. Bu anlarda ağırının geçmesi için ağır, ağrı kesiciler verilen Vatansever'in, burnundan da akıntı gelmeye başlaması üzerine 2017 yılının Ocak ayında bu kez de alerji teşhisi konuldu. Yaklaşık 8 ay süren bu tedaviden de bir sonuç alınamadı.

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Sevdet Vatansever'in sağlık durumunun bir türlü düzelmemesi üzerine bu kez yakınları onu beyin cerrahına götürdü. MR çekilmesiyle, sinüs ameliyatı sırasında Vatansever'in beyin duvarında 1 TL'lik metal para büyüklüğünde delik olduğu, buradan da beyin omurilik sıvısının aktığı, rahatsızlıklarının da bundan kaynaklandığı saptandı.

Bu tespit üzerine aynı hastaneye bir kez daha yatırılan Sevdet Vatansever'e bu kez de beyin ameliyatı yapıldı. Ameliyata rağmen sağlığına kavuşamayan Vatansever, sıvı akıntısının sürmesi üzerine bu kez sevk edildiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılının Kasım ayında açık beyin ameliyatı oldu.

Bir ay hastanede yatıp taburcu edilen Vatansever, sıvı akışının sürmesi üzerine son olarak Ege Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ne gitti. Kontrollerde beyin duvarının ciddi zarar gördüğü, buradan sıvıyla birlikte beynin sarkmaya başladığı belirtilerek, menenjit teşhisiyle yeniden ameliyat olmasına karar verildi. 21 Ocak günü yeni bir ameliyat için hastaneye yatışı yapıldığı sırada fenalaşan Sevdet Vatansever, yoğun bakım ünitesine alındı.

Bilinci kapanan Vatansever'in beyninin zarar gördüğü, menenjit olduğu için de ameliyata alınamadığı öğrenildi.

AİLESİ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Basit bir operasyon denilerek iki yıl önce ameliyata alınan, ancak hayatı kararan Vatansever'in ailesi bir yandan yoğun bakım ünitesinin önünde umutlu bekleyişlerini sürdürürken, bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı.

Eşinin basit bir ameliyat denilerek ikna edildiğini söyleyen Yeliz Vatansever, "Ameliyattan sonra kaç kez gittik, ilk olarak sorumluluğu üstlenmediler, sonra eşimin sağlık durumu bozulunca ücretsiz ameliyat ettiler. Ancak sağlığına kavuşamadı. İki kez de beyninden ameliyat oldu, ancak beyin duvarında açılan delik kapatılamadı.

Buradan sürekli omurilik sıvısı aktı, beyni de o bölgeden sarkmaya başladı. Bu da beynine zarara verdi. Eşim artık yaşadığı acılara ve sağlık sorunlarına daha fazla dayanamadı ve komaya girdi. Şimdi tek istediğimiz onun hayatta kalması, bunun için dua ediyoruz. Bu süreçte eşim gibi biz de büyük zorluk yaşadık, tedavi giderleri için evimizi sattık, kiraya çıktık. Şimdi onu da ödeyemez duruma geldik" dedi.

İki çocuğu bulunan Yeliz Vatansever, doktor M.U. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve ayrıca 110 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.

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