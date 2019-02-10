Skandal ortaya çıktı! Sinüzit ameliyatı oldu hayatı karardı

Sanayi sitesinde torna tesviye işleri yapan Sevdet Vatansever, 2016 yılının Aralık ayında baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada sinüzit teşhisi konulan Sevdet Vatansever, doktor M.U. tarafından sinüslerinin temizlenmesi için ameliyata alındı.



Ameliyat sonrasında bir gün kaldığı hastaneden taburcu edilen Vatansever, iki gün sonra şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle tekrar aynı hastaneye gitti. Doktor M.U.'nun bu durumun normal olduğunu söylemesi üzerine evine giden Sevdet Vatansever, şikayetleri geçmeyince, hastane ile evi arasında mekik dokumaya başladı. Bu anlarda ağırının geçmesi için ağır, ağrı kesiciler verilen Vatansever'in, burnundan da akıntı gelmeye başlaması üzerine 2017 yılının Ocak ayında bu kez de alerji teşhisi konuldu. Yaklaşık 8 ay süren bu tedaviden de bir sonuç alınamadı.



SKANDAL ORTAYA ÇIKTI



Sevdet Vatansever'in sağlık durumunun bir türlü düzelmemesi üzerine bu kez yakınları onu beyin cerrahına götürdü. MR çekilmesiyle, sinüs ameliyatı sırasında Vatansever'in beyin duvarında 1 TL'lik metal para büyüklüğünde delik olduğu, buradan da beyin omurilik sıvısının aktığı, rahatsızlıklarının da bundan kaynaklandığı saptandı.



Bu tespit üzerine aynı hastaneye bir kez daha yatırılan Sevdet Vatansever'e bu kez de beyin ameliyatı yapıldı. Ameliyata rağmen sağlığına kavuşamayan Vatansever, sıvı akıntısının sürmesi üzerine bu kez sevk edildiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılının Kasım ayında açık beyin ameliyatı oldu.



Bir ay hastanede yatıp taburcu edilen Vatansever, sıvı akışının sürmesi üzerine son olarak Ege Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ne gitti. Kontrollerde beyin duvarının ciddi zarar gördüğü, buradan sıvıyla birlikte beynin sarkmaya başladığı belirtilerek, menenjit teşhisiyle yeniden ameliyat olmasına karar verildi. 21 Ocak günü yeni bir ameliyat için hastaneye yatışı yapıldığı sırada fenalaşan Sevdet Vatansever, yoğun bakım ünitesine alındı.



Bilinci kapanan Vatansever'in beyninin zarar gördüğü, menenjit olduğu için de ameliyata alınamadığı öğrenildi.



AİLESİ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI



Basit bir operasyon denilerek iki yıl önce ameliyata alınan, ancak hayatı kararan Vatansever'in ailesi bir yandan yoğun bakım ünitesinin önünde umutlu bekleyişlerini sürdürürken, bir yandan da hukuk mücadelesi başlattı.



Eşinin basit bir ameliyat denilerek ikna edildiğini söyleyen Yeliz Vatansever, "Ameliyattan sonra kaç kez gittik, ilk olarak sorumluluğu üstlenmediler, sonra eşimin sağlık durumu bozulunca ücretsiz ameliyat ettiler. Ancak sağlığına kavuşamadı. İki kez de beyninden ameliyat oldu, ancak beyin duvarında açılan delik kapatılamadı.



Buradan sürekli omurilik sıvısı aktı, beyni de o bölgeden sarkmaya başladı. Bu da beynine zarara verdi. Eşim artık yaşadığı acılara ve sağlık sorunlarına daha fazla dayanamadı ve komaya girdi. Şimdi tek istediğimiz onun hayatta kalması, bunun için dua ediyoruz. Bu süreçte eşim gibi biz de büyük zorluk yaşadık, tedavi giderleri için evimizi sattık, kiraya çıktık. Şimdi onu da ödeyemez duruma geldik" dedi.



İki çocuğu bulunan Yeliz Vatansever, doktor M.U. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve ayrıca 110 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.