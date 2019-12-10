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Gündem
AA
10.12.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Skandal Nobel ödülüne Türkiye'den üst üste tepkiler

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Skandal Nobel ödülüne Türkiye'den üst üste tepkiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturyalı yazar Peter Handke'e Nobel edebiyat ödülü verilmesine ilişkin, "Bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş, Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Miloseviç'in destekçisi yazar Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerlerin ayaklar altına alındığını bildirdi.

Çelik, Nobel edebiyat ödülünün, savaş suçlusu Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığını ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'e verilmesini eleştirerek sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü, soykırımı destekleyen ve savaş suçlusu Miloseviç tarafından 'Sırp Şövalye Nişanı' takdim olunan Peter Handke'ye, üstelik 'Dünya İnsan Hakları' gününde verilmiştir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, "Bu insanlık ve edebiyat dünyası açısından büyük talihsizliğin ötesine geçmiş bir skandaldır. Nobel Komitesi, Handke'ye verdiği ödül ile Saramago'nun bahsettiği 'Körlük' salgınına kapıldığını ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Çelik, Nobel Komitesinin çeşitli skandallar nedeniyle bir süredir kamuoyunda tartışıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş, Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür. Bosna soykırımının acıları henüz taze iken, Handke'ye verilen ödül, Batı'da yükselen ırkçı akımın kültür-sanat çevrelerinde izdüşümlerinden birisi olmuş, insanlık değerlerine ve barış iradesine darbe vurmuştur.

Srebrenitsa'da 8 binden fazla kardeşimizin katledilişinin acısı hala yüreklerimizi yakmaktadır. Bosnalı anneler, uzun zaman geçtikten sonra evlatlarını toprağa verebilmiştir. Bu vesileyle Srebrenitsa'da ve Bosna topraklarında soykırıma uğrayan tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, insanlığı bu acıya ve şehitlerin hatırasına saygı duymaya davet ediyoruz."

MSB'DEN "NOBEL" TEPKİSİ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter adresinden yapılan açıklamada, Handke'ye ödül verilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vicdan sahibi tüm tarafların tepkilerine rağmen, masum Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle başta 'barış' olmak üzere tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. Bir soykırımcı katilin destekçisine böylesine bir ödül verilmesini kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz."

Skandal Nobel ödülüne Türkiye'de

n üst üste tepkiler

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