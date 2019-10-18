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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA  
18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Skandal mektup çöpe gitti

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Skandal mektup çöpe gitti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği 9 Ekim tarihli skandal mektuba Türkiye’den sert tepki geldi. Üst düzey kaynaklar skandal mektubun “çöpe gittiğini” ifade ederken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Türkiye’ye karşı küstahça bir dile karşı Türkiye Cumhuriyeti, 9 Ekim saat 16.00 itibariyle gereken cevabı vermiştir” dedi.

Trump, önceki gün kongre üyeleriyle yaptığı görüşmede, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına yeşil ışık yaktığı yönündeki eleştiriler üzerine, 9 Ekim’de Erdoğan’a gönderdiği mektubu Kongre üyeleriyle paylaştı. Daha sonra basına sızdırılan, ardından Beyaz Saray tarafından da doğrulanan skandal ifadeler içeren mektupta Türkiye’ye ekonomik tehditler de yer aldı. Mektubun ortaya çıkmasından bir süre sonra Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan Twitter adresinden, üst düzey bir Türk yetkiliyle mektuptaki ifadeler hakkında görüştüğünü kaydetti. Hakan, yetkilinin kendisine Trump’ın mektubunun 9 Ekim tarihinde gönderildiğini ve mektupta yer alan teklif reddedilerek mektubun çöpe atıldığı bilgisini verdiğini söyleyerek şu mesajları paylaştı:

CEVAP MİSLİYLE VERİLDİ

Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum. Mektup 9 Ekim’de yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16.00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap Barış Pınarı harekâtıdır. Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugün artık ‘PKK, DEAŞ’tan da kötü’ noktasına gelmiştir. Erdoğan, kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence’in de Erdoğan’a YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez. Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip Pence’i eli boş gönderir. Bu ABD’nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır. Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir. Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşuyla ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.”

KÜSTAHÇA BİR DİL

Adalet Bakanı Gül ise İzmir’deki programı sırasında, “Yetkili resmi makamlarca bir açıklama yok. Bu tür tavırlar Türkiye’ye karşı küstahça bir dil veya harekata karşı yapılan kınamalar, eleştiriler tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti, 9 Ekim saat 16.00 itibariyle gereken cevabı vermiştir” diye konuştu. 

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