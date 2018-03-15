Skandal kazıda yeni gelişme: Karayolları müdürü de ifadeye çağrıldı

ISPARTA’nın Şarkikaraağaç İlçesi’ndeki 7 bin yıllık Araklı Höyüğü’nün yok olmasına neden olan yol genişletme çalışmalarıyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma genişletiliyor.

SİT ALANINDA KAZI

1’inci derece arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmasına katılan, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 19 kişi ifadeye çağrılırken, ifade listesine Karayolları 13’üncü Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu da dahil edildi.

‘SÜREÇ DEVAM EDİYOR’

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yaptığı suç duyurusuyla başlayan yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Çobanoğlu, “Dosyada benim de ismim var ancak ne ben ne de diğer kamu görevlileri henüz ifade vermedik” dedi.

‘KAZILAN YER KAPATILACAK’

Yol genişletme çalışmalarının devamıyla ilgili de konuşan Çobanoğlu, şöyle dedi: “Tarihi eserlerin çıktığı bölümde yeni bir kazı yapılmayacak. Aksine kazı yapılan yerleri yeniden dolduracağız.”

MÜZEDEN TAKİP

‘Yani kot yüksekliği eski seviyesine getirilecek. Bu çalışmalara da Isparta Müze Müdürlüğü’nden özel olarak görevlendirilen yetkililer refakat edecek. Yargının soruşturma sonunda nasıl bir karar vereceğini bekleyip göreceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Yılın tarih skandalına neden olan yol çalışması sırasında tarihi belge niteliği taşıyan ilk tunç çağına ait birçok eser yok edilmişti. Skandalın ortaya çıkmasından sonra ise Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.