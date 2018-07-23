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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2018 - 06:01, Son Güncelleme:

Skandal! Fransızlar PKK'ya üniversite yapıyor

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Skandal! Fransızlar PKK'ya üniversite yapıyor

Fransa’da kendini YPG’li olarak tanıtan yazar Patrice Franceschi ve arkadaşları Mardin’in karşısındaki Amude kentine üniversite ve kültür merkezi inşa ediyor. Üniversitenin anlaşması Abdullah Öcalan’ın posteri önünde imzalandı

Fransız yazar ve maceracı Patrice Franceschi ve bir grup arkadaşı Kuzey Suriye’de PKK/YPG’nin hakim olduğu bölgede bulunan Amude kentine bir üniversite ve kültür merkezi inşa ediyor. Adı Rojava Frankofon Kültür Merkezi (CCFR) olacak merkezde teknik bilimler alanında üniversite eğitimi de verilecek. Merkezin temelleri kısa bir süre önce atılırken inşaatı devam ediyor.

Vatan Gazetesi'nden İlker Akgüngör'ün haberine göre, Fransa’da kendini YPG’li olarak tanıtan yazar Franceschi, projeyi tamamlayacak parayı toplayabilmek için ‘Asya Bağış Fonu’ (Fonds de dotation ASIA-FdA) adıyla 23 Ocak 2016’da resmi bir bağış fonu kurdu. Projesi Paris’te bulunan Pierre Audat mimarlık firması tarafından hazırlanan CCFR için Ağustos 2016’da bölgeye gelen Patrice Franceschi PKK/YPG’li yöneticilerle terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın posteri önünde anlaşma imzaladı.

5 hektarlık alan

Eylül 2016’da YPG’nin komuta kademesi Franceschi’nin başında bulunduğu proje için Amude kentinde el koydukları bölgede 5 hektarlık bir alan verdi. Padisli Pierre Audat Mimarlık tarafından çizilen projeye göre kampüste eğitim binası, kütüphane, bir oditoryum, barınmak için yurtlar ile spor ve sergi alanları bulunacak. Kurulacak üniversite ve kültür merkezinde araştırmacılar, sanatçılar ve gezginlerin ders vereceği belirtiliyor.

Bağışlar YPG’ye verildi

CCFR için kurulan internet sitesinde PKK/YPG övülürken, Türkiye’ye karşı iftiralar yer alıyor. Sitede ayrıca 2017 yazında Rakka dahil olmak üzere iki ay bölgede gezen Patrice Franceschi’nin PKK/YPG militanları ile çektirdiği fotoğraflar da yer alıyor. CCFR’nin sitesinde FdA’ya yapılan yardımların ilk bölümünün inşaatı başlatması için terör örgütüne teslim edildiği bilgisi de yer alıyor.

Türkiye karşıtı

Maceperest ve yazar olarak tanınan 64 yaşındaki Patrice Franceschi, Fransız Ordusu’nun eski bir mensubu olarak biliniyor. Son kitabı ise ‘Kobani için ölmek’ (Mourir pour Kobané) adını taşıyor. Franceschi katıldığı bir çok televizyon ve radyo programında Türkiye aleyhine söyledikleriyle dikkat çekmişti. Türkiye’ye yönelik bir çok yanlış bilgiyi doğru gibi paylaşıp iftiralar atan Franceschi Fransız kanalı Arte’de katıldığı ‘28 Minutes’ adlı programda Türkiye’yi Afrin’de etnik temizlik yapmakla suçlayıp PKK’yı övmüştü. Programda yer alan Profesör Betrand Badie ise dayanamayarak PKK’nın bir terör örgütü olduğunu söylemişti.

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