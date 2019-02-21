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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.02.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Skandal iddia: 5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet

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Skandal iddia: 5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet

Antalya'da zihinsel engelli İsmail B.'nin (5) vücudundaki morlukları gören annesi Zeynep B., oğlunun okulda şiddete uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Zeynep B., okul yönetimi ve öğretmenin, engelli çocuğunu okulda istemediği gerekçesiyle de şikayetçi oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde oturan Zeynep B., Baraj İlkokulu'nda anaokulunun kaynaştırma sınıfında öğrenim gören zihinsel engelli oğlu İsmail'in vücudunda morluklar tespit etti. Oğlunun vücudundaki morlukların okulda oluştuğunu düşünen Zeynep B., anaokulu öğretmeni T.Ö.'yü telefonla aradı. T.Ö. morlukların okulda olduğunu düşünmediğini, gün boyunca sıkıntısız zaman geçirdiklerini söyledi.

Skandal iddia: 5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet

OĞLUNUN SINIFTA İSTENMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Zeynep B., ihmal olduğu düşüncesiyle Kepez Polis Merkezi'ne öğretmen ve okul yöneticileri hakkında şikayette bulundu.

Zeynep B., ayrıca oğlunun okulda şiddete uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hastaneden sağlık raporu alınan İsmail B.'in annesi Zeynep B., öğretmen T.Ö'nün oğlunu sınıfında istemediğini iddia etti. Zeka geriliği olduğu için çocuğunun okulda istenmediğini ileri süren B., öğretmenin oğluyla uğraşmak istemediğine yönelik söylemleri olduğunu kaydetti.

Skandal iddia: 5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet

'VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR'

Zeynep B., "Sabah çocuğumun vücudunda morluklar gördüm. Şaştım kaldım, sınıfta yapıldığını düşünüyorum. Ama kimin yaptığını bilemiyorum. Evde morluklar yoktu, 5 senedir çocuğuma gözüm gibi bakıyorum. Oğlum aynı zamanda kalp hastası, öğretmene morlukların nedenini sorduğumda, beni çocuk gibi azarlıyor. Okul çocuğumu istemiyor, okul yönetimi ve öğretmenden şikayetçi oldum" dedi.   

Skandal iddia: 5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet

Zeynep B. ayrıca, çocuğunun tek başına yemek yiyemediğini, bu nedenle yemek saatlerinde yanında olmak istediğini öğretmenine söylediğini, ancak öğretmenin, yardımcılar olduğu gerekçesiyle buna izin vermediğini ileri sürdü. Bu konuyla ilgili dün okul müdürüne şikayetçi olduğunu da kaydeden Zeynep B., müdürün de kendisini öğretmene yönlendirdiğini söyledi.

Okul Müdürü Fatih Şüphesiz ise kamu çalışanı olduğu için iddialara ilişkin açıklama yapamayacağını söyledi.

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