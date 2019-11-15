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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KAYSERİ, (DHA)
15.11.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Skandal görüntülerle ilgili valilik harekete geçti

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KAYSERİ'de, 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın (20), görevliler tarafından darbedilerek karga tulumba tutulup, pencereden binaya sokulduğu görüntülere tepki yağarken, biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Valilik inceleme ve soruşturma başlattı.

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  • Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı
  • Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı
  • Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı
  • Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, yüzde 60 zihinsel engelli M.A., iddiaya göre bahçede arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle küserek, yere oturup, ağlamaya başladı.

Öğrencinin yanına giden görevliler, M.A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği olayda M.A., ısrarlara rağmen oturduğu yerden kalkmadı. Bu sırada beden eğitimi öğretmeni K.K., "Kalkıyor musun kalkmıyor musun?" diyerek, öğrenciye ayağıyla vurdu.

Öğrencinin, "Oynatmıyor, oynatmıyor" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., "Oynatmıyorum lan oynatmıyorum, hoca ben değil miyim?" diyerek karşılık verdi. Ardından da M.A.'ya kafasıyla vurmak için hamle yaptı.

Daha sonra K.K. ve yanındaki görevliler, ağlayan öğrenciyi kol ve bacaklarından karga tulumba tutup, pencereden binaya soktu.

Görüntüde, öğretmen K.K. ve bazı görevlilerin, öğrencinin arkasından pencereden içeriye girdiği görüldü. 

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekerken biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Kayseri Valiliği, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75'inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 Sayılı Yasa'ya göre ön inceleme, 657 Sayılı Yasa'ya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır" denildi.

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