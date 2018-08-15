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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
15.08.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Skandal görüntü... Resmi araç valiyi isyan ettirdi

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İl Özel İdaresi'ne ait resmi plakalı vidanjörden Mutlu Deresi'ne kanalizasyon atıkları boşaltıldı. Bu anlar, bölgede hayvancılık yapanlar tarafından görüntülenirken, dereye vidanjörden 8 kez atık bırakıldığı öne sürüldü. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek "İlgili kişinin foseptikten atıkları çekip, dereye akıtması açık bir suçtur. Devletin parası da israf edilmektedir. Böyle bir şey olamaz" dedi.

Demirköy ilçesindeki Balaban köyü mevkisinde, hayvanların sulandığı Mutlu Deresi'ne, Kırklareli İl Özel İdaresi'ne ait resmi plakalı vidanjörden kanalizasyon atıkları bırakıldı. Bu anlar, bölgede hayvancılık yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Çevre dernekleri üyeleri, derede hayvanların sulandığını belirterek, kanalizasyon atıklarının, tüm canlıların sağlığını tehdit edeceğini vurguladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi'ne ait vidanjörden dereye atık bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vali Bilgin, doğanın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Dupnisa Mağarası'na foseptik yapmamızdaki amaç, dereyi kirletmemek. Kamu görevlisi olarak böyle bir talimat vermemize rağmen gidip, ilgili kişinin foseptikten atıkları çekip, dereye akıtması açık bir suçtur. Devletin parası da israf edilmektedir. Böyle bir şey olamaz. Çevreye zarar vermek açıkça budur. İlgili kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

Skandal görüntü... Resmi araç valiyi isyan ettirdi

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