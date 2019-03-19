Sızıntı olan Alucra Barajı'nda su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSızıntı olan Alucra Barajı'nda su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor
GeriGündem Sızıntı olan Alucra Barajı'nda su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selçuk BAŞAR/ALUCRA (Giresun) (DHA)
19.03.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Sızıntı olan Alucra Barajı'nda su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Giresun'un Alucra ilçesinde 4 milyon metreküp su tutma kapasitesi ve 56 metre gövde yüksekliğine sahip, sulama amaçlı kullanılan Alucra Barajı'nda gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı nedeniyle 12 evin tahliye edilmesinin ardından kontrollü su tahliyesi sürüyor. Suyun tamamen tahliye edilmesinin planlandığı barajda, gövde iyileştirme çalışması yapılacak. Gövdesinin yıkılma riski süren barajda, su tahliyesinin birkaç gün daha süreceği, yöre sakinlerinin evlerine yaklaştırılmadığı belirtildi.

20
  • Sızıntı olan Alucra Barajında su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor
  • Sızıntı olan Alucra Barajında su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor
  • Sızıntı olan Alucra Barajında su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor
  • Sızıntı olan Alucra Barajında su tahliyesi sürüyor, evlere kimse yaklaştırılmıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alucra'da koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip ve 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayan Alucra Barajı'nda geçen cuma günü su sızıntısı başladı. 4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajın yakınındaki Karabörk köyünün muhtarı Ali Kocaman, baraj gövdesindeki sızıntıyı fark edip cep telefonu ile kaydetti. Kocaman, görüntüleri jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine ulaştırdı. Görüntüleri izleyen DSİ yetkilileri harekete geçti. DSİ Genel Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları barajda gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı olduğunu belirledi. Ekipler, göletteki suyun tahliyesine karar verdi.

12 EV BOŞALTILDI

Risk altında bulunan baraj göleti kısmına yakın Karabörk köyünün Artabel Mahallesi'nde 12 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerde yaşayanlar akrabalarının yanına yerleşti. Gövdesinin yıkılma riski süren barajda, su tahliyesi tamamen sağlanıncaya kadar mahalle sakinlerinin evlerine yaklaştırılmayacağı belirtildi. Jandarma ve AFAD ekipleri de köyde bekleyerek, yöre sakinlerini dere yatağından uzak durmaları yönünde uyarıyor. Göletteki suyun tamamının tahliyesinin ardından sızıntının yaşandığı baraj gövdesinde iyileştirme çalışmasına başlanacak.

VALİLİK: İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK

Konuyla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Giresun ili Alucra ilçesi, Alucra Göleti'nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15.03.2019 günü başlayan yayılı su sızıntısı tespit edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nden 5 kişilik uzman bir heyet gölet yerine gelmiş olup, incelemelerini sürdürmektedir. Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır."

'KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'

Karabörk Köyü Muhtarı Ali Kocaman, birkaç gün önce baraj gövdesinden fazlaca su aktığını fark ettiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini belirterek, "Barajda bir anormal durum olduğunu fark ettim. Göle çıkıp baktım. Tahliye bölümünden az su akıyor, suyu alt kısımdan veriyordu. Telefonla çekim yapıp ilgili yerlere gönderdim. Tehlike olduğu tespit edilince çalışma başlatıldı. Barajın kapakları açılarak su tahliye edilmeye başlandı. 12 evimiz boşaltıldı. Köyde komşu ve akrabalarının evlerine yerleştirildiler" dedi.

Evini boşaltan Ali Tuncel de "Barajın yapılışından bu yana bazı sorunlar vardı. 'Baraj gövdesi çatlar mı?' diye hep korkuyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Gelip müdahale ettiler. Su seviyesi düşürülüyor. Evimizi terk ettik ve akrabalarımızda kalmaya başladık. Köyde huzursuz olduk, uykularımız kaçtı. Bir daha bu durumu yaşamak istemiyoruz. Baraja önlem alınmalı" diye konuştu.

Mustafa Yelekoğlu ise "Barajdaki tehlike nedeniyle '4 gece evde kalmayın' dediler. Biz de evi boşalttık. Yukarıdaki köylerdeki yakınlarımızın evlerinde yatıyoruz. Barajda tehlike var. Gövdesinin yıkılmak üzere olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.

Evi tedbir amacıyla boşalttıklarını söyleyen Hasan Kocaman, "Barajda sıkıntı var. Kapaklar açılarak su seviyesi düşürüldü. Erken müdahale olduğu için korkmuyoruz. Yüksek köylerdeki akrabalarımızın evinde kalıyoruz" diyerek önlem alınmasını istedi.

ALUCRA BARAJI

Alucra Barajı, 2014 yılı Nisan ayında DSİ tarafından ihale edilerek özel bir firma tarafından inşa edildi. 4 milyon metreküp su depolama hacmine sahip barajın inşası geçen yıl tamamlandı. 8 milyon 530 bin TL'ye mal olan Alucra Barajı projesi temelden 46 metre, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip. Giresun'un en büyük, Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı büyük barajlarından biri olan Alucra Barajı ile 11 bin 640 dekar zirai alan suya kavuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yeni Zelanda bunun hesabını sormazsa biz sormasını biliriz'

Muhtar fark etti! Evlere kimseyi yaklaştırmıyorlar

MHP'den seçim genelgesi: Teşkilatımız dikkatli ve uyanık olmalı...

Beşiktaş'ta ünlü eğlence mekanında kadınlar darp edilmişti! Görüntüler ortaya çıktı