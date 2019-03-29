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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sizi baş üstünde tutan aday lazım

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Sizi baş üstünde tutan aday lazım

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu’nun Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak’la ilgili “Son kez uyarıyorum, çekil” sözlerini eleştirdi.

Yıldırım, “Kadınlara sesleniyorum. Size parmak sallayıp tehdit eden aday değil, sizi baş üstünde taşıyan bir aday lazım” dedi. Yıldırım, dün Bahçeşehir’de bir fabrikada işçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından işçilere hitap eden Yıldırım İstanbul’da gerçekleştirdikleri 7 büyük projeden söz ederek, “İstanbul’a borcumuz var dedik ama tamamen de borçlu değiliz. Bir kısmını ödemişiz. Kalan borcu, ödemek istiyoruz. Nasıl ödeyeceğiz? Pazar günü inşallah desteğinizle, bu şehrin belediye başkanı seçilirsek ödeyeceğiz” diye konuştu.

YEREL SEÇİM HATIRLATMASI

Pazar günü yerel seçim yapılacağını söyleyen Yıldırım, “Yaptığımız seçim, İstanbul’un seçimi, unutmayalım. Genel seçimi zaten yaptık 24 Haziran’da. Artık bir daha, 5 yıl sonra genel seçim var. Bu yapılacak seçimde şehirlerin yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar seçimi olduğunu lütfen aklımızda tutalım. Genel siyaset bir şey söyler ama yaşadığımız şehir için bizim beklentilerimiz daha farklıdır. Yaşadığımız şehir bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın geleceği ve ülkemizin geleceği” dedi.

Sizi baş üstünde tutan aday lazım

 

HEYECANLI OLMAZ MIYIZ

- Fabrikadan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Az kaldı. Heyecanlı mısınız” sorusuna “Heyecanlı olmaz mıyız? Heyecan olmadı mı hayat da olmaz. Sandığa gidiyoruz” yanıtını verdi. Oyunu Tuzla Aydınlı’da kullanacağını söyleyen Yıldırım seçim sonuçlarını nerede takip edeceğine henüz karar vermediğini de söyledi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle uyum içerisinde olmayan belediyeler iflas eder” sözleriyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Belediyelerin görevleri bellidir. Hükümetin konumu bellidir. Bütün belediyeler bütçelerin büyük bir kısmını toplanan vergilerden alır. Ve Ankara’dan gelir. Ankara hiçbir zaman hiçbir zaman belediyeyi ayırmaz. Sıkıntısı varsa da mutlaka çözer. Cumhurbaşkanımızın uyarısı şudur: ‘Harcamalarınızı dikkatli yapın. Şeffaflığa dikkat edin. Yapacağınız projelerde yönettiğiniz ilçenin, ilin öncelikli ihtiyaçlarını esas alın ve israftan kaçının.’ Verilen mesaj budur.”

 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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