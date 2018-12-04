‘Sizden daha iyi idare ederiz’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
04.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Sizden daha iyi idare ederiz’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
‘Sizden daha iyi idare ederiz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Ne deseniz hakikatı değiştiremiyorsunuz. İnsani gelişmişliğin en yüksek olduğu, insanların en iyi yaşadığı, en iyi hizmet aldığı 30 belediyeden 19’u CHP’nin. Biz belediyeleri de ülkeyi de sizden çok daha iyi idare ederiz. Biz Mamak’ı Çankaya’dan ayrı tutmayız. 16 yıldır yemediğiniz kaymak kalmadı” dedi. Öztrak, MYK sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

BU DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR

“Kasım enflasyon rakamları açıklandı. Piyasalarda yüzde 0.6 civarında gerileme beklenirken, kasım ayında düşüş yüzde 1.44 oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 21.6 oldu. Bu düşüşün arkasında ne var? Ekonomide yavaşlama var. Vergi indirimleri var. Ulaştırma fiyatlarında indirimler var. En önemlisi TÜİK’te değişen bir başkan yardımcısı var. Kasım ayında yüzde 21.6 enflasyon ile Türkiye hâlâ en yüksek 10’uncu ülke. 261 ürünün fiyatı artmış, 28 kalem ürünün fiyatı düşmemiş, 108 ürünün fiyatında düşme olmuş.

ZENGİNLİKLERİN DİBİNİ SIYIRDINIZ

Ne deseniz hakikatı değiştiremiyorsunuz. İnsani gelişmişliğin en yüksek olduğu, insanların en iyi yaşadığı, en iyi hizmet aldığı 30 belediyeden 19’u CHP’nin. Biz belediyeleri de ülkeyi de sizden çok daha iyi idare ederiz. Biz Mamak’ı Çankaya’dan ayrı tutmayız. Yalanı doğru gibi anlatmaya dayanan, milleti kutuplaştıran sarayın derdini anlıyoruz. Saray istiyor ki, işsizlik, iflaslar, konkordatolar konuşulmasın. AKP Genel Başkanı çıkmış, CHP’li bazı ilçe belediyelerinin olduğu yerlerde, seçmenlerin Türkiye’nin kaymağını yiyenler olduğunu iddia ediyor. İnsaf Sayın Erdoğan. 16 yıldır yandaşlarınızla birlikte bu ülkede yemediğiniz kaymak kalmadı. Bırakın kaymağı, ülkenin zenginliklerinin dibini sıyırdınız.

ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK

(Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer’in içinde olduğu grupla görüşmesi) Alman Parlamentosu’nda, Türk-Alman Parlamenterler Birliği diye bir grup var. Bir toplantı istemişler, biz de kendileriyle toplantı yaptık. Toplantıda her partiden milletvekileri vardı. Almanya’da, Alman halkının seçtiği milletvekilleri. Bizim abdestimizden hiç şüphemiz yoktur. Şu gelsin, bu gelmesin diyemeyiz. Alman Parlamentosu içinde bir kurumdur, o kurumla görüşmemizi yaparız. Şunu söylesin Sayın Erdoğan, kendi milletvekillerini eyalet sistemini incelemek üzere neden Almanya’ya göndermiş?

HER ŞEY GÜZEL OLACAK

(CHP’nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olabileceği iddiası) Sayın İmamoğlu gerçekten çok başarılı belediye başkanlarımızdan biridir. Ama kimin aday olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir. Bu yetkili kurul da Parti Meclisimizdir. (Ankara adaylığında ismi geçen Mansur Yavaş’ın ortak aday olup olmayacağı konusunda) Ben genel başkanımızın sözlerini tekrarlamak istiyorum. Hiç merak etmeyin her şey çok güzel olacak.”

ERGENEKON YORUMU: ESERİNİZDEN MEMNUN MUSUNUZ

Ergenekon kumpas davasında artık sona yaklaşılıyor. Yargıtay’ın bozma kararıyla zaten çöken bu dava, alt mahkemede yeniden görüşülürken savcı mütalaasını yeniden açıkladı ve ‘Ergenekon diye bir örgütün varlığını ispat edecek bir delil olmadığını’ ifade etti. Keşke savcı bunun kumpas olduğunu söyleseydi. Mağdurların tazminat alması daha kolay olacaktı. Bu dava, iktidara ortak olan bir çetenin devleti ele geçirmek için adaletin terazisiyle pervasızca oynadığını, kumpaslar kurduğunu ortaya çıkardı. Dava çöktü ama davanın asli savcısı yurtdışına kaçtı. Davanın siyasi savcısı da saraya çıktı. O dönemde kumpas davasının savcısına zırhlı araba tahsis edenlere, heykelini dikmeye kalkanlara, ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor’ diyerek emperyalistlerin uzun vadeli planlarına çanak tutanlara sormak gerekiyor: Eserinizden memnun musunuz? Şanlı ordumuzun itibar kaybı, hain darbe sürecine giden süreç ve bugün yaşanan sivil darbe ortamının siyasi failleri bu ülkede ne zaman hesap verecekler? ‘Allah bizi affetsin’ diyenlere sesleniyorum. Allah’a ahirette hesabınızı verirsiniz. Ancak o gün, o ateşe odun taşıyanlar azıcık hicap duyguları varsa, tarih ve millet önünde kumpas mağdurlarının ailelerinden samimi bir özürü esirgememeliler.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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