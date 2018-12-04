‘Sizden daha iyi idare ederiz’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Ne deseniz hakikatı değiştiremiyorsunuz. İnsani gelişmişliğin en yüksek olduğu, insanların en iyi yaşadığı, en iyi hizmet aldığı 30 belediyeden 19’u CHP’nin. Biz belediyeleri de ülkeyi de sizden çok daha iyi idare ederiz. Biz Mamak’ı Çankaya’dan ayrı tutmayız. 16 yıldır yemediğiniz kaymak kalmadı” dedi. Öztrak, MYK sürerken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:
BU DÜŞÜŞÜN ARKASINDA NE VAR
“Kasım enflasyon rakamları açıklandı. Piyasalarda yüzde 0.6 civarında gerileme beklenirken, kasım ayında düşüş yüzde 1.44 oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 21.6 oldu. Bu düşüşün arkasında ne var? Ekonomide yavaşlama var. Vergi indirimleri var. Ulaştırma fiyatlarında indirimler var. En önemlisi TÜİK’te değişen bir başkan yardımcısı var. Kasım ayında yüzde 21.6 enflasyon ile Türkiye hâlâ en yüksek 10’uncu ülke. 261 ürünün fiyatı artmış, 28 kalem ürünün fiyatı düşmemiş, 108 ürünün fiyatında düşme olmuş.
ZENGİNLİKLERİN DİBİNİ SIYIRDINIZ
Ne deseniz hakikatı değiştiremiyorsunuz. İnsani gelişmişliğin en yüksek olduğu, insanların en iyi yaşadığı, en iyi hizmet aldığı 30 belediyeden 19’u CHP’nin. Biz belediyeleri de ülkeyi de sizden çok daha iyi idare ederiz. Biz Mamak’ı Çankaya’dan ayrı tutmayız. Yalanı doğru gibi anlatmaya dayanan, milleti kutuplaştıran sarayın derdini anlıyoruz. Saray istiyor ki, işsizlik, iflaslar, konkordatolar konuşulmasın. AKP Genel Başkanı çıkmış, CHP’li bazı ilçe belediyelerinin olduğu yerlerde, seçmenlerin Türkiye’nin kaymağını yiyenler olduğunu iddia ediyor. İnsaf Sayın Erdoğan. 16 yıldır yandaşlarınızla birlikte bu ülkede yemediğiniz kaymak kalmadı. Bırakın kaymağı, ülkenin zenginliklerinin dibini sıyırdınız.
ABDESTİMİZDEN ŞÜPHEMİZ YOK
(Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer’in içinde olduğu grupla görüşmesi) Alman Parlamentosu’nda, Türk-Alman Parlamenterler Birliği diye bir grup var. Bir toplantı istemişler, biz de kendileriyle toplantı yaptık. Toplantıda her partiden milletvekileri vardı. Almanya’da, Alman halkının seçtiği milletvekilleri. Bizim abdestimizden hiç şüphemiz yoktur. Şu gelsin, bu gelmesin diyemeyiz. Alman Parlamentosu içinde bir kurumdur, o kurumla görüşmemizi yaparız. Şunu söylesin Sayın Erdoğan, kendi milletvekillerini eyalet sistemini incelemek üzere neden Almanya’ya göndermiş?
HER ŞEY GÜZEL OLACAK
(CHP’nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olabileceği iddiası) Sayın İmamoğlu gerçekten çok başarılı belediye başkanlarımızdan biridir. Ama kimin aday olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir. Bu yetkili kurul da Parti Meclisimizdir. (Ankara adaylığında ismi geçen Mansur Yavaş’ın ortak aday olup olmayacağı konusunda) Ben genel başkanımızın sözlerini tekrarlamak istiyorum. Hiç merak etmeyin her şey çok güzel olacak.”
ERGENEKON YORUMU: ESERİNİZDEN MEMNUN MUSUNUZ
Ergenekon kumpas davasında artık sona yaklaşılıyor. Yargıtay’ın bozma kararıyla zaten çöken bu dava, alt mahkemede yeniden görüşülürken savcı mütalaasını yeniden açıkladı ve ‘Ergenekon diye bir örgütün varlığını ispat edecek bir delil olmadığını’ ifade etti. Keşke savcı bunun kumpas olduğunu söyleseydi. Mağdurların tazminat alması daha kolay olacaktı. Bu dava, iktidara ortak olan bir çetenin devleti ele geçirmek için adaletin terazisiyle pervasızca oynadığını, kumpaslar kurduğunu ortaya çıkardı. Dava çöktü ama davanın asli savcısı yurtdışına kaçtı. Davanın siyasi savcısı da saraya çıktı. O dönemde kumpas davasının savcısına zırhlı araba tahsis edenlere, heykelini dikmeye kalkanlara, ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor’ diyerek emperyalistlerin uzun vadeli planlarına çanak tutanlara sormak gerekiyor: Eserinizden memnun musunuz? Şanlı ordumuzun itibar kaybı, hain darbe sürecine giden süreç ve bugün yaşanan sivil darbe ortamının siyasi failleri bu ülkede ne zaman hesap verecekler? ‘Allah bizi affetsin’ diyenlere sesleniyorum. Allah’a ahirette hesabınızı verirsiniz. Ancak o gün, o ateşe odun taşıyanlar azıcık hicap duyguları varsa, tarih ve millet önünde kumpas mağdurlarının ailelerinden samimi bir özürü esirgememeliler.
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