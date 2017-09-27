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    Ölüm liseli Elif'i okul yolunda yakaladı

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 09:15 | Son Güncelleme:

    BURSA’da tek katlı evde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, okuluna yürüyen lise son sınıf öğrencisi Elif Geldi (18) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Çevredeki binalarla, araçların da zarar gördüğü patlama sonrası ekipler, enkaz yığınına dönen evde uzun süre arama çalışması yaptı, başka yaralı olmadığı belirlendi. Üniversite sınavına hazırlanan ve mühendis olmanın hayalini kuran Elif Geldi’nin ölümü, yakınlarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.

    Merkez Osmangazi İlçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak’ta, bugün saat 08.30 sıralarında tek katlı bir evde, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamanın olduğu eve geçen hafta kiracı olarak taşınan ve tek başına yaşayan Hikmet Güner (57) ile bu sırada yoldan geçen lise son sınıf öğrencisi Elif Geldi ve Şehmuz Bora (35) ağır yaralandı. Patlamada, ev enkaz yığınına döndü,çevredeki binalarda ve park halindeki araçlarda hasar oluştu. 

    Ölüm liseli Elifi okul yolunda yakaladı

    Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma ile Muradiye Devlet hastanelerine kaldırıldı. Muradiye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Elif Geldi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Ölüm liseli Elifi okul yolunda yakaladı

    Enkaz altında başka kişilerin olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, arama yaptı. Ancak savaş alanına dönen bölgede başka yaralananın olmadığı belirlendi.

    Ölüm liseli Elifi okul yolunda yakaladı

    ÖLÜM, OKUL YOLUNDA YAKALADI

    Patlamada yaşamını yitiren Elif Geldi’nin aynı mahallede oturduğu, öğrenim gördüğü özel okula gitmek için evden çıktığı belirtildi. Babası lokanta işleten Elif Geldi’nin üniversite sınavlarına hazırlandığı ve mühendis olmak istediği bildirildi. Elif Geldi’nin ölümü, yakınlarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Elif Geldi’nin cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Bursa’da toprağa verileceği ifade edildi.

    Polis, itfaiye ve Bursagaz ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Sızan doğalgaz patlamaya neden oldu: 3 yaralıBursa’da bir binada doğalgaz patlaması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay sabah 05.30 sırlarında merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 3. Aksu sokakta meydana geldi. Yeni yapılan iki katlı binanın birinci katında mutfak kısmında doğalgaz sızıntısı oldu. Sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan 15 yaşındaki Berat, lambayı yaktığında sızan doğalgaz bir anda alev aldı. Patlamanın etkisiyle mutfakta yangın başlarken, baba Cevdet Türkoğlu(48), eşi Hamidiye (45) ve çocukları Berat(15), Nazlı(10), Gamze'yi (7) alarak dışarı çıktı.Patlamanın sesiyle uyanan komşular hemen yangına müdahale ederken olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla yaralı Cevdet, Hamidiye ve Berat Türkoğlu olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük kızlar Nazlı ve Gamze yara almazken amcaları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralı Cevdet Türkoğlu ve oğlu Berat Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Hamidiye Türkoğlu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Cevdet Türkoğlu’nun fayans ustası olduğu ve evi yeni bitirdiği üst katın inşaat olarak durduğu öğrenildi.
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    Etiketler: Bursa , doğlagaz patlaması , doğalgaz sızıntısı , gündem
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