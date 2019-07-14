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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.07.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

'Siz bizi vurdunuz ama çok daha güçlü şekilde ayağa kalktık'

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'Siz bizi vurdunuz ama çok daha güçlü şekilde ayağa kalktık'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde savaş uçaklarından atılan bomba ile 7 şehidin verildiği Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının yapılan yeni hizmet binası, 15 Temmuz'da açılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ),15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında hainlerin ilk hedefi olan ve savaş uçaklarından atılan bomba ile 7 şehidin verildiği Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının yeni hizmet binası, 15 Temmuz'da açılacak.

Tesis hakkında AA muhabirine bilgi veren Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, "Polis Havacılık Tesisleri, 15 Temmuzda bize kalleşçe saldıranlara verilmiş en büyük cevaptır. Siz bizi vurdunuz ama biz çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık. Buranın verdiği mesaj budur ve çok önemli bir mesajdır." dedi.

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen üç yılda, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının yaraları sarılıyor.

Darbe girişimi gecesinde hainlerin ilk olarak hedefi olan ve savaş uçaklarından atılan bomba ile 7 şehidin verildiği, tamamına yakını tahrip olmasına rağmen verilen hizmetin aralıksız sürdürüldüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının yeni hizmet binası, AA ekibince görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Pazartesi günü açılışı yapılması planlanan binanın, teknik hizmet veren kısımlarının yanı sıra idari kısımlarının hizmetlerini sürdürdüğü, çevre düzenlemesinin ve iç dekorasyonun da tamamlandığı öğrenildi.

"DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKTIK"

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ilk hedef alınan birimin kendi birimleri olduğunu ve hainlere karşı koymak üzere apronda hazırlanan hava aracının hedef alınması üzerine 7 personelin şehit olduğunu hatırlattı.

Dünyanın böyle bir ihanet şeklini görmediğini belirten Senirkentli, ruhunu başka toplulukların çıkarlarına satmış hainler tarafından kalleşçe ve alçakça F-16 savaş uçakları ile vurulduklarını anlattı.

Çok sayıda personelin de atılan bomba ile gazi olduğunu belirten Senirkentli, hainler tarafından kendileri ve Özel Harekat Başkanlığını hedef alan bombanın F-16’da kullanılan en ağır bomba olduğunu belirtti.

Bomba ile binalarının çok ağır hasar gördüğünü kaydeden Halil Senirkentli, yaralarını kısa sürede sardıklarını, saldırıda aldıkları ağır darbeye karşı faaliyetlerinin hiç aksatılmadan sürdürüldüğünü ve bir taraftan da yaraların sarılmaya devam edildiğini kaydetti.

Darbe girişiminde, hizmet binalarının tamamının hasar gördüğünü, bu nedenle komple yenilendiğini anlatan Senirkentli, yeni tesislerin havacılık hizmetlerine daha uygun, daha planlı programlı bir hale geldiğini vurguladı. Halil Senirkentli, emeği geçen herkese Havacılık Dairesi olarak minnettar olduklarını dile getirdi. 

YENİ TESİSLER 80 BİN METREKAREDE HİZMET VERECEK

Yeni kurulan tesislerin, polis havacılık hizmetlerine sağlayacağı katkıları da anlatan Senirkentli, 17 bin metrekarelik kapalı alanda, bir depo hangar, bir bakım hangarı, üç muhafaza hangarı ve bir idari binanın bulunduğunu aktardı. Senirkentli, ayrıca 55 bin metrekarelik, iniş-kalkış yapılan ve hava araçlarının park ettiği apron alanının yer aldığı alanın toplamda 80 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını bildirdi.



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