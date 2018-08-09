Siyasi kriz yaşanıyor
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’da ekonomik gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. “Hukuk devleti ve demokrasiden vazgeçmeyin, tek adam rejimi Türkiye'yi felakete götürür” dediklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
“Bugün yabancı paralar karşısında Türk Lirası pula dönüyorsa, bunun sebebi tek adam rejimidir. Çünkü Merkez Bankası’na müdahale eden o. Döviz geliri olmayanlara dövizle borçlanmanın yolunu açan o. Ekonomiyi uluslararası tefecilere teslim eden o. Türkiye'nin bugün yaşadığı kriz, salt bir ekonomik kriz değildir. Teşhisi doğru koyalım, yaşanan kriz bir siyasi krizdir."
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