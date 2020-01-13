‘Siyasi ayak’ için CHP’den komisyon talebi

Meclis’te daha önce kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun yetersiz kaldığını savunan CHP yönetimi, yeni bir komisyon kurulması için harekete geçti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na, ‘FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için’ önerge verildi. Önergede, “FETÖ ile mücadelenin sulandırıldığı ve FETÖ’nün siyasi ayağıyla yeterince mücadele edilmediği yönünde farklı siyasi partilerden eleştirilerin yükseldiği bir dönemde, darbe girişiminin doğrudan hedefi olan TBMM’nin tarihsel bir görev olarak örgütün siyasi ayağını açığa çıkarabilecek araştırmayı yapması” istendi.