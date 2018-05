Siyasetten ortak tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün saat 17.00 sıralarında, beraberindeki partililerle birlikte Bağcılar Meydanı’nda saldırıya uğrayan seçim standına gitti. Akşener, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

TÜRKİYE SAVAŞA GİTMİYOR

“En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Türkiye sadece bir seçime gidiyor. Türkiye savaşa gitmiyor. Türkiye’de yaşayanların siyasi kimliklerinden bağımsız can güvenlikleri, her şeyleri bu ülkeyi yöneten iktidarın ve devletimizin emaneti altındadır. Başbakan’ı geçtik Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Bu konunun muhatabı onlardır. Derhal hukuki ve adli konuları çok sıkı takip etmelerini, benim de şahsen bu konuyu takip etmeye devam edeceğimi iletmek isterim. 9 kişi yaralı, 1 kişi ağır. 7 arkadaşımız ayakta tedavi olarak çıktılar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Demokrasi ile yönetilen bir ülkede bu saldırı kabul edilemez. Türkiye’de hukuk olsaydı, demokrasi işliyor olsaydı bunlar olmazdı.”

YOLA KAVGA İÇİN ÇIKMADIK

Saldırıyla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı, 6’sının serbest bırakıldığını belirten Meral Akşener, “Olay 2 kişinin üzerine yıkılmak isteniyor. 2 kişi, 9 kişiyi bıçaklayamayacağına göre, bu konunun çok ciddi şekilde takipçisi olacağımı ifade etmek isterim. Biz yola kavga olsun diye çıkmadık. Biz yola Türkiye’nin gerim gerim gerildiği bu ortamdan nefes alması için çıktık. Milletimizin bizden beklediği budur” dedi.

‘İNCE İLE GÖRÜŞECEĞİM’

Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin randevu istediğini ancak kendisinin İstanbul’a gelmesi nedeniyle görüşmenin ertelendiğini belirterek, “Sayın İnce ile elbette görüşeceğim” diye konuştu. Partisinin Bağcılar İlçe Merkezi’ne de uğrayan Akşener, daha sonra yaralıları hastanede ziyaret etti.

"EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: “Herhangi bir partiye yapılan saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Yapılan saldırıları en sert şekilde kınadığımızı ifade ediyorum. AK Parti olarak, sadece bu parti değil, hiçbir partiye karşı yaptığı siyasi faaliyetlerden, siyasi çalışmalardan dolayı bu tip saldırıları kesinlikle kabul edilemez görüyoruz, kesinlikle kınıyoruz. Emniyet zaten bu işin üzerine gidiyor, hükümet de zaten faillerin ortaya çıkarılmasıyla alakalı gerekli çalışmaları yapacaktır.”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “Saldırıyı kınıyor, yaralanan İYİ Partili yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Siyasi rekabet savaş değildir; bizimle aynı partide olmayan, aynı düşünmeyenler de düşmanımız değildir. Hepimiz aynı memleketin evlatlarıyız.”

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan: “Saldırı demokrasiyedir, kabul edilemez.”

‘HADİSE DÜPEDÜZ PROVOKASYON’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, saldırıda MHP’lilerin sorumlu tutulmasına yönelik iddialara yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi. Yalçın şunları kaydetti: “Kirli eller huzurumuza uzanmış ve ihanet şebekeleri harekete geçmiştir. ‘Biz bu filmi daha önce gördük’ dedirten bildik senaryolar sahneye konmuştur. MHP; saldırıların odağına oturtulmaya çalışılmaktadır. Meselenin aslı astarı ortaya çıkarılmadan, doğrudan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ağır ifadelerle suçlanmış, hedef gösterilmiştir. Çakalın altında kurt yavrusu aramak; siyasi çakallıktır. Köpeğin kurda saldırısı da intihardır. Şüphe yok ki İstanbul’da meydana gelen hadise, düpedüz provokasyondur. İstanbul’da sahnelenen çirkin tahriki fırsat bilerek her türlü edepsizliği sergileyenler, şeref ve haysiyet düşkünüdür.”