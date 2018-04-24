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    Siyasette sıcak gelişme... Meral Akşener'den çok önemli Abdullah Gül çıkışı

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” açıklaması yaptı.

    FOX TV'de Çalar Saat programıyla ekranlara gelen Gazeteci İsmail Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le telefonda yaptığı görüşmeyi aktardı. 

    Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

    Küçükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı.

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    Etiketler: Cumhurbaşkanlığı , erken seçim , gündem
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