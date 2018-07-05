Siyasetin bir gözü yargıda

Meclis, 20 Mayıs 2016’da Anayasa’ya eklediği geçici maddeyle bu tarihe kadar olan dosyalara yargılanma yolunu açmıştı. Anayasa’nın dokunulmazlıkla ilgili 83’üncü maddesinde, “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” hükmü bulunuyor. CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu’nun avukatları da bu kapsamda tahliye talebiyle Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’ne başvurdu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Berberoğlu’nun Yargıtay’da bekleyen dosyası dokunulmazlık kapsamındadır. Mahkemelerin tahliye kararı vermesi gerekir” dedi.

Tutuklu iken yeniden seçilen HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in tahliye kararı ise itiraz üzerine üst mahkemeden döndü.