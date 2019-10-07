Siyasete futbol arası
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam’da bulunan bakanlar ve AK Partili milletvekilleri, siyasete ara verip sahaya çıktı.
Kampta toplantıların ardından otelin yakınındaki halısahada buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bazı milletvekilleri sahada kıran kırana bir mücadele sergiledi. Maçta aynı takımda mücadele eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile rakip takımda yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank birer gol attı. Maçı Çavuşoğlu ve Kasapoğlu’nun forma giydiği kırmızı takım 5-2 kazandı.
Önceki kamplarda forma giyen AK Parti’nin futbolcu vekili Alpay Özalan ise vefat eden amcası İbrahim Özalan’ın cenazesine katıldığı için maçta yoktu. Alpay Özalan kampın kapanışı sırasında eşi Cansel Özalan’la birlikte salonda yer aldı.
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