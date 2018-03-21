Siyaset ve diplomasinin büyük kaybı

Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay dün yaptığı açıklamada Bölükbaşı’nın ölümünü, “Ağır tedaviler uygulandığı sırada bile görevi ve işlerini eksiksiz olarak yerine getirdi. Kronik bir hastalıkla mücadele içindeydi. Tıbbın bütün tedavi yöntemleri eksiksiz olarak kendisine uygulanmasına rağmen özellikle son 48 saatte çok hızlı bir şekilde durumu ağırlaştı. Bugün (dün) sabah saat 08.10’da da kendisini kaybettik” diye duyurdu.

LİZBON BÜYÜKELÇİSİ’YDİ

23. dönem MHP Ankara Milletvekili olan Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Atina ve Bonn büyükelçiliklerinde ‘Elçi Müsteşarlığı’ görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığı’na atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. 23. dönemde Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk grubu üyesi oldu.

Bölükbaşı, 1 Mart 2003 tezkeresi sürecinde Türkiye tarafının en üst düzey diplomatik temsilcisiydi. Türkiye adına ABD ile müzakereleri yürütmüştü.

ABD’nin toprak ve hava sahasını kullanmak için Türkiye’den izin istediği tezkere Meclis’te kabul edilmemişti.

‘HAFIZALARDAN ASLA ÇIKMAYACAK’

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Deniz Bölükbaşı’nın eşi Sema Bölükbaşı’nı telefonla arayarak taziyede bulundu. Erdoğan, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu’nu da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İhsanoğlu, bir toplantıya katılmak üzere bulunduğu Bakü’de kalp rahatsızlığı geçirmişti

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Bölükbaşı’nın vefatı nedeniyle paylaştığı taziye mesajında özetle şunları kaydetti: “Sayın Ahmet Deniz Bölükbaşı’yı zamansız kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Devlet ve siyaset kademelerinde fedakârca hizmet veren, Dışişleri Bakanlığı’nda üstlendiği mühim görevleri vatan sevgisiyle yapan, TBMM’ye uzanan mücadele hayatıyla da milli gönüllerde saygın bir yer edinen Sayın Bölükbaşı hafızalarımızdan asla çıkmayacak, asla unutulmayacaktır. Merhum arkadaşımız son nefesine kadar üretmekten, millet ve memleket meselelerine kafa yormaktan hiç vazgeçmedi, hiç de yorulmadı.”