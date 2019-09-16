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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Siyaset üstü bir direniş

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Siyaset üstü bir direniş

Terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen çocuklarının bulunması için Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin sayısı dün 34’e yükseldi. Taraftar grupları da ortak açıklama yaparak ‘siyaset üstü direniş yapan annelerin yanında olduklarını’ vurguladı.

DİYARBAKIR’da Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül Salı günü HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Oturma eylemindeki aile sayısı dün 13’üncü gününde, Erzurum’dan Coşkun ve Bursa’dan gelen Mutlu ailelerinin katılımıyla 34 oldu. Mehmet Emin Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisiyken, 29 Aralık 2014’te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu İbrahim için oturma eylemine başladı. 5 yıldır oğlundan haber alamadığını anlatan Coşkun, İbrahim’e kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a gelip diğer ailelerle birlikte eyleme katıldığını söyledi.

Siyaset üstü bir direniş

Eyleme Bursa’dan katılan bir diğer isim ise 17 yaşındayken kaçırılan Ceylan Şeyma Tekin’in (24) annesi Türkan Mutlu. 7 yıl önce Balıkesir’de üniversiteyi kazandığı yıl, Barış ve Demokrasi Partililerce (BDP) kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızını televizyonda Kobani’de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü söyleyen Mutlu, “BDP’ye gittim. Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum; eve dön” dedi.

Spor kulüplerinin taraftar grupları da yayımladıkları ortak bildiriyle oturma eylemi yapan annelere destek oldu. Galatasaray’ın ‘UltrAslan’, Fenerbahçe’nin ‘Genç Fenerbahçeliler’, Beşiktaş’ın ise ‘Çarşı’ isimli taraftar grupları, sosyal medyadan “Taraftar gruplarının ortak bildirisi” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için eylem yapan annelerimizin yanındayız. Bizler en kısa zamanda bu hasretin bitmesini, anaların evlatlarıyla buluşmasını yürekten istiyoruz ve artık analar ağlamasın diyoruz” denildi.

Siyaset üstü olan bu direnişin dalga dalga büyüyerek korku dağlarını yıkacağı belirtilen açıklamada, “Özgürlüğünü, eğitim hakkını dahası yaşam hakkını çocuklarımızın elinden alan terör örgütünün karşısında evlatları için nöbet tutan annelerimizin yanındayız. Ağlarsa analar ağlar, gerisi yalan ağlar” ifadelerine yer verildi. 

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