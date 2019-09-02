'Siyaset tehditle yapılmaz'

YAPACAKLARIMIZ VAR

“Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Son seçim kampanyası boyunca CHP’li başkan adayları ve Genel Başkanları her konuda attılar tuttular. Ulaşımdan süte, servisten internete her şeyi bedava yapmaktan ve hiçbir işçi çıkartmayacağına kadar vermedikleri söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar ve tabii ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.

İNKÂR YOLUNA GİTTİLER

Ne diyordu bay Kemal, ‘namus sözü’. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları da seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Önce ‘bizim böyle bir sözümüz yok’ diyerek inkâr yoluna gittiler, belgeleri konulduğunda ise ‘Bunları CHP’nin kampanyasını yapan ajansa sorun’ dediler. İşleri güçleri yalan. Bu iş çalışan bir garibanın da üzerine kalabilir.

RİYAKÂRLIK, DÜZENBAZLIK

İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok, Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok, Antalya’da, Mersin’de, Adana’da yaşanan rezaletleri en iyi orada yaşayanlar biliyor. Muğla’da olup bitenleri anlatmıyorum bile. Karşımızda hiçbir konuda verdiği sözü koyamayan bir parti ve ekibi bulunuyor. Böylece ne sözün ne belgenin ne de namus üzerine bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını da görmüş olduk. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. Bu tiyatronun senaryosu, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin ajansı, bol keseden vaat edecek, adaylar seçimi kazanınca da bizimle alakası yok diyecek. Bunun adı milleti kandırmak. Alenen sahtekârlık, riyakârlık düzenbazlıktır.

KİMLERLE NEYİ KONUŞUYOR

Sözlerini tuttukları konular yok mu? Elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla el ele ve dirsek temasında. Ne diyor? ‘Biz sizlerle beraberiz.’ İstanbul’u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyor. Bununla da kalmayıp ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup destek veriyorlar.

YAPTIĞIMIZA BAKACAĞIZ

15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, ülkesinin yanında yer almayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Bunların iki yüzlülüğü, nobranlığı, küstahlığı sadece millete karşıdır. Bugün oynadıkları rol ile milleti kandırdıklarını zannedenler gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı inşallah alacaklar. Biz kimin ne yaptığına, ne dendiğine değil kendimizin ne yaptığına bakacağız.

MÜCADELE ETMEMİZ ŞART

Bölücü örgüte mali, lojistik, ekonomik destek sağlayanlarla mücadele etmemiz şarttır. Hiçbir medeni devlet kamu kaynaklarının teröristlere kullandırılmasına izin vermez. Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez. Van, Mardin, Diyarbakır belediye başkanlıklarına yapılan vekil görevlendirmelerinin sebebi budur.

4 YIL KESİNTİSİZ PLANLAMA

4 yıllık kesintisiz iyi bir planlama ve sıkı bir çalışmayla 2023 yılında Türkiye’yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz. Ne sınırlarımızda kurulan terör tuzakları ne ekonomimize yapılan saldırılar bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymaz.”

BİRİLERİ SÜREKLİ POHPOHLANIYOR

Bize diş geçiremeyenler birliğimize beraberliğimize saldırıyor. AK Parti’den ne kopartırsak kârdır diyerek birileri sürekli şişiriliyor pohpohlanıyor. Biz geçmişte bu oyunları çok gördük. Vesayetle mücadele sırasında benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Aynı şekilde 17-25 Aralık’ın ardından büyük gürültülerle birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştı. Bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların, içerde ve dışarıda belli mahfillerin desteği ile gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapıların ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir. Tehditlerle imalarla yapılacak iş değildir.Bize diş geçiremeyenler birliğimize beraberliğimize saldırıyor. AK Parti’den ne kopartırsak kârdır diyerek birileri sürekli şişiriliyor pohpohlanıyor. Biz geçmişte bu oyunları çok gördük. Vesayetle mücadele sırasında benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Aynı şekilde 17-25 Aralık’ın ardından büyük gürültülerle birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştı. Bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların, içerde ve dışarıda belli mahfillerin desteği ile gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapıların ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir. Tehditlerle imalarla yapılacak iş değildir.

KENDİNİZİ HESABA ÇEKİNİZ

Eğer siyaset yapacaksanız çıkacaksınız milletin huzuruna bu ülke ve milletin geleceği için ne düşündüğünüzü ne hayal ettiğinizi, bunları nasıl yapacağınızı anlatacaksınız. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağzına bakarak yapılan işin adı siyaset değil nefsaniyettir. Zira Rabbim gururla hareket edenlere en büyük tokadı atar. AK Parti’nin kimi konularda eksiği olabilir, kusursuzluk inancımızda sadece Allah’a mahsustur. Hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa bunları yapmaktan çekinmedik. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.

KAĞIT ÜZERİNDE ÜYE OLANLAR

Bizim nazarımızda siyaset, millete ve ülkeye hizmet yarışıdır. Fitne, fesat yarışı değildir. Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu kutlu çatının altında, Rabbimizin ‘öldürmekten beterdir’ buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz.

KONYA’YA METRO MÜJDESİ

Konya’da ilk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabın ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı Konya’nın bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bir müjde de çiftçilerimize. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2.5’e kadar indiriyoruz. Bu yıl pancar alımında ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın ev sahibi olarak Konya’yı belirledik.

ADLİ YIL MESAJI: ADALET HUZURUN TEMİNATIDIR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılışı mesajında adaletin toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın yayımladığı mesaj şöyle:

BAĞIMSIZ , TARAFSIZ YARGI

“Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken devletimiz tüm kurum kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve emniyetini teşkil amacıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte aziz milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişi büyük önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır.

Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi hususunda en hayati vazife, yargı kurum ve mensuplarına düşmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

15 TEMMUZ SINAVI

15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş; hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur. Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın ‘hukuk devleti’ ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Adli yıl açılışı vesilesiyle, adaletin tesisi için ülkemizin her köşesinde fedakârca görev yapan hâkim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum.”( ANKARA)