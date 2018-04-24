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    Saadet Partili yöneticiden siyaset kulisine bomba gibi düşen iddia

    Oktay ENSARİ (DHA)
    24.04.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelen Abdullah Gül konusunda, Kayseri'deki aile yakınları sessizliklerini korurken, Saadet Partisi'nin Kayseri'deki etkili bir ismi, ''CHP ile SP, Sayın Gül'ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Meral Hanım ortak adaylık konusunda ikna olmadı'' dedi.

    Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararıyla beraber, başta CHP olmak üzere, İYİ Parti ve SP'nin cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı merakla bekleniyor. İttifak arayışları sürerken, "CHP'nin kurmaya çalıştığı ittifakın adayı Abdullah Gül olacak" iddiası da gündeme geldi.

    Ankara'da bulunan ve Abdullah Gül'ün  adaylığıyla ilgili olarak çalışmalara 'hemşehrisi' sıfatıyla katılan isminin açıklanmasını istemeyen bir Saadet Partisi yöneticisi, "Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili olarak, partimiz ve CHP'nin genel başkanları düzeyinde yapılan görüşmede sıkıntı yok. CHP ve SP, hemşehrimizi ortak aday çıkarma konusunda hemfikir. Ancak şu anda Meral Hanım cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Kendisi ikna edilmeye çalışılıyor. Abdullah beyin adaylığı girişimlerimizi genel başkanımız Temel Bey'in yanı sıra birebir genel başkan yardımcımız Atik Ağdağ yürütüyor. İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Hanım da 'Evet' derse, ortak adaylık konusunda  Sayın Gül ikna olur" diye konuştu.

    Bu gelişmeler olurken, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kayseri'deki dünürü, Refah Partisi eski milletvekili Şaban Bayrak ile halen bir iş gezisi için yurtdışında bulunan kardeşi Macit Gül,  İstanbul'da bulunan Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, gelişmeleri  medyadan izlediklerini söyledi.

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