Siyaset için Ankara’dan tersine göç

MİMAR Fidan Akkaya Coşgan, siyaset için tersine göç gerçekleştirdi. Ankara’da mimar olarak çalışan Coşgan, baba ocağında siyaset yapmak için Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde döndü ve CHP’nin ilçe başkanı seçildi. Böylece Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştirdi.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kahramanmaraş’ta bir kadın, ilçe başkanı olarak görev yapacak. 6 yaşındaki oğlunu yanına alarak Türkoğlu ilçesine yerleşen Coşgan, hem mesleğini hem de ilçe başkanlığı görevini yürütme planları yapıyor.

Bir zamanlar dedesi ve babasının üstlendiği göreve seçilen Coşgan, “Çocukluğum parti arabalarında ve kongrelerde geçti. Ne zaman seçim olsa ve evin önünden parti konvoyu geçse hemen biner, o coşkuya katılırdım” diye anlatıyor heyecanını.

Coşgan’ın kongre yarışı da ilginç. Coşgan’ın iki erkek rakibi kendisine karşı ittifak yapıyor. Coşgan buna rağmen 82 delegenin 50’sinin oyunu alarak seçimi kazanıyor. Şimdi sıra hedeflerini gerçekleştirmekte.

İlçede partili kadın sayısının iki elin parmağını geçmemesinden yakınan Coşgan, “Kadın elinin değdiği yer güzelleşir. İlçe binasını taşıyarak gençlere ve kadınlara özel odalar yaptıracağız. Gençlere yönelik parti içi eğitim çalışmaları yapacağız. Bize bilgili, okuyan gençler lazım” diye anlatıyor.

Rifat Başaran’ın aktardığına göre, ilçe başkanlığında kütüphane kurmayı ve evdeki kitapları taşımayı planlayan kadın başkan, burada tüm konuların tartışıldığı bir platform yaratmaya çalışıyor. Coşgan, “Partililerimiz her konuda fikir sahibi olmalı ve bilgisiyle tartışabilmeli. Gençler partiye geldiklerinde ders çalışabilsin, üyelerimiz kütüphaneden kitap alsın ve günlük gazeteleri okusun” diyor.

Coşgan babasıyla yarışıyor. Asıl hedefi de ilçede üye sayısını, babası ilçe başkanıyken olan rakamların üzerine çıkarmak.

BARIŞ ZEYTİNİ YEŞERTTİ

SURİYE’nin Afrin bölgesindeki zeytin ve zeytinyağı üretimi öylesine ünlüydü ki, o bölgede yetişen zeytin ve zeytinyağı özel siparişle getirtilirdi. Savaş ortamı ve kaos sadece insanları değil, zeytin ağaçlarını da etkiledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2018’de Afrin’e düzenlediği askeri operasyonun adı da ironik bir şekilde Zeytin Dalı konuldu. Üç ay süren harekâtın ardından, Afrin’deki zeytin ağaçları hakkında ilginç haberler gelmeye başladı. Ağaçlar yeşermeye başlamıştı ve bu olay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir soru önergesine verdiği yanıta konu oldu.

Umut Erdem’in aktardığına göre, Afrin’de yerel halkın işlettiği zeytinyağı fabrikaları yeniden faaliyete geçti. Bu fabrikalarda işleyen zeytinler Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ihraç edilmeye başlandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu faaliyetten herhangi bir ekonomik kazanç sağlamadığını ve tüm gelirlerin de Afrinli yerel üreticilere gittiğini anlattı.

Barış, zeytini yeniden yeşertti. Zeytin dalının simge olması boşuna değilmiş anlaşılan.

SANATIN YÜKSELİŞİ

DEVLET destekli sanata ilişkin tartışmaları, Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi’nde sahneye konulan eserlerin ve kadroların zayıfladığına ilişkin eleştirileri herkes bilir. Ancak son dönemlerde bu kurumların gösterilerine ilgide artış yaşanmaya başlandı.

Özellikle kurumların yönetimlerinde yapılan değişikliklerin ardından yaşanan canlanma Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine de yansıdı. Bakan Mehmet Ersoy’un Türkiye’nin sanat karnesini merak eden CHP milletvekili Murat Emir’in soru önergesine verdiği yanıtlar, son yıllarda seyirci sayısındaki artışı gözler önüne serdi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konserlerine yani klasik müziğe olan ilgi dikkat çekiciydi.

Turan Yılmaz’ın aktardığına göre CSO’nun 2017-2018 sezonundaki 39 konserini 35 bin kişi dinlerken, 2018-2019 sezonunda verilen 45 konsere giden müziksever sayısı ise 46 bin oldu. Devlet tiyatroları ise Türkiye genelinde 53 sahnesinin dışında, sahnesi bulunmayan illerde, kültür merkezlerinde oyun sergiledi. 2015 yılındaki 442 bin olan izleyici sayısı 2019’da 627 bine ulaştı. Sahnelenen oyunların en fazla izlendiği il Ankara oldu.

Özel tiyatroların büyük ilgi gördüğü İstanbul, Devlet Tiyatroları’nın oyunlarını da atlamadı. Ankara’dan sonra en çok oyun sergilenen iller İstanbul, Bursa, Adana, Antalya, İzmir ve Diyarbakır oldu.

Rakamlar sanatsever izleyicinin doğru işi her yerde gidip bulduğunu gösterdi.