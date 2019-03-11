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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ADANA
11.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Siyaset değil onur meselesi

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Siyaset değil onur meselesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu siyaset değil, onur meselesidir” dedi. Erdoğan, dün AK Parti’nin aday çıkarmadığı ve MHP’li adayın desteklendiği Adana’da, ardından Mersin, İskenderun ve Hatay’da özetle şunları söyledi:

EZANA TAHAMMÜLÜ OLMAYANLARIN İTTİFAKI

“Sizlerden tarihi bir destek istiyorum. Cumhur İttifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değildir. Bu ittifak 15 Temmuz’da sokaklarda, meydanlarda kurulmuştur. Bu ittifakı terör örgütlerinin saldırıları karşısında safları sıklaştırırken kurduk. Daha sıkı şekilde mücadele için kurduk. Biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar ittifak devam edecek. Adana’dan ittifakın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Adana bu ittifaka inanırsa tüm Türkiye inanır. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla, ezana tahammülü olmayanların ittifakı ile girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz.

TAKSİM’DE ISLIKLARLA TERBİYESİZLİK ETTİLER

Bölücü örgütten emir alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü mitinglerinde, kongrelerinde gördük. Önceki gün Taksim’de CHP ve HDP’nin öncülüğünde, güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Buyurun CHP’nin il başkanı da orada. Taksim’deki görüntü bu seçimlerin aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği, gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Milletimize her şeyi kucaklayan belediye taahhüt ediyoruz. Onlar bayrak ve ezana saygısızlık yaparak doğrudan istiklal ve istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Bunlar emin olun İstiklal Marşı okumamışlardır. HDP kongrelerinde okuyor mu? Okumuyor. Türk bayrağını bile korkarak asıyorlar. Daha önce onu da asmıyorlardı.

Siyaset değil onur meselesi

ÜLKEYE DE SAHİP ÇIKMAZLAR

Ezana hürmet etmeyen, bayrağa da hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan, bu ülkeye de sahip çıkmaz. Bunlar Allah korusun, yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında, tıpkı 15 Temmuz’da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar bu ülke ve milletin hiçbir çıkarına da sahip çıkmazlar. Bunlar Arif Nihat Asya’nın bayrak şiirini de okumamışlar. Biz bu bayrağın altında doğduk. İnşallah Rabbim lütfederse bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle, ister PKK ister FETÖ olsun, isterse şu veya bu güç, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
Biz bu ülkenin her rengine, her zenginliğine saygılıyız. Bazı değerler var ki; bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Millet düşmanı, bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, devlet düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak namus borcumuzdur. Bu siyaset meselesi değil, onur meselesidir. 3-5 oy için göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. 31 Mart’ta milletimiz bunlara hak ettikleri dersi verecektir.”

4.5 YIL DAHA ÜLKEMİN BAŞINDAYIM

Hep birlikte toplamda 16 belediye AK Parti, MHP hep birlikte bir bütün olacağız. MHP’liler konsolide olacaklar. AK Partililer iri ve bir olacak. Konsolide olacağız. Adana’da 16 belediye ile gümbür gümbür bu seçimde sandıkları patlatıyor muyuz? AK Parti-MHP hep birlikte bir bütün olacağız. Zillet ittifakını çıldırtacağız. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı. Bakın 4.5 yıl daha ülkemin başındayım. Adana’da da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle bu kardeşiniz omuz omuza bu hizmeti vermeye devam edeceğiz.

CHP’YE BU ZULÜM YETER

BİZ eserlerle konuşuyoruz. Ne diyor; ‘10 yıl önce daha iyi’ diyor. Durma orada ne duruyorsun, çek git o zaman. 9 kez seçime girdi hep kaybetti. Aynen orada olduğu gibi bırakamıyor. Ya bırak git ya. Bırak da bu CHP’ye bu zulüm yeter ya. Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda hep iki zihniyetin varlığını görürsünüz. Birincisi kendi kişisel çıkarı ve zümre çıkarı için çalışan o tek parti dönemi. Yani CHP zihniyeti. İkincisi ise onlar da milleti, vatanı düşünen, o da Demokrat Parti ile başladı ve bizlerle devam ediyor. Tek parti devrinden kalan bu kafanın hak ve özgürlük diye bir derdi yok.”

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