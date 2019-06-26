Siyaset anlayışımızda millete küsmek yoktur

31 MART’IN ASIL GALİBİYİZ

“Türkiye genelindeki asıl seçim olan 31 Mart’ın galibi tartışmasız şekilde ‘Cumhur İttifakı’dır. Milletimiz ülke genelinde il genel meclisinde yüzde 60’lık, büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediye başkanlıklarında yüzde 55’lik bir oranla destek verdi. İstanbul’da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25’ini, 312 belediye meclis üyeliğinin de 180’ini kazanarak yine tartışmasız bir zafere imza attık. 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul’da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içerisinde olacağız. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kurumlar olarak da İstanbul ile ilgili projelerimizi, yatırımlarımızı, hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

MİLLETİ SUÇLAMA ANLAYIŞIMIZ YOKTUR

Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart gerek 23 Haziran’da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Ama dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlara göre değil biz tanımlamamızı kendi içimizde hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz.

MEDYANIN MANŞETLERİNE GÖRE DEĞİL

Bizim dünyamızda ayrımcılık, ötekileştirme, insanları küçümseme, ülkeyi bölgelere, kökene, meşrebe göre haritalandırma anlayışına kesinlikle yer yoktur. Lafla kucaklama olmaz, icraatla olur ve bunu biz yaptık. Birileri, ‘Kürtlere yönelik çok daha farklı imkânlar getirmek’ şeklinde tweet’ler atıyor. Biz neyi getirmedik ki? Bunlarda göz var ama görmüyor. Hiçbir ayrımcılık yapmadan her kökenden, bölgeden, meşrepten, görüşten kişiyle gönül köprülerini güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bize bir adım yaklaşana koşarak gideceğiz. Medyanın manşetlerine göre değil, milletimizin manşetlerine göre hareket edeceğiz.

YENİ SİSTEMİN BİR YILLIK KARNESİ

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın başkanlığında bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, akademisyenlerimizin, medya mensuplarının ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz. Sonuçları da milletimizle paylaşacağız.”

SİPARİŞLE KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ

(Kabine değişikliği) Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz. Böyle dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği, şu bu, anlatabiliyor muyum...

LİDERLERLE GÖRÜŞME

Bu verdiğimiz sinyal onlara değil mi? Onlara. Bunların detaylarına, teferruatına ayrıca gireriz. Şu anda bir şey diyemiyorum, gelişmelere göre bu tür adımlar da atılabilir ama bunların tabii biliyorsunuz bizde belli sınırları var. Bizim birinci derecedeki şeyimiz halkımızla bu işi başarmaktır, sağlamaktır ama yine bir araya gelme durumu da olabilir.

S-400’LERİ ÖNÜMÜZDEKİ AY TESLİM ALIYORUZ

Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki çok yönlü arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine de kapılarımız daima açık olmuştur. Türkiye, kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız.

FRANSA’YA TEPKİ

Doğu Akdeniz’de bulunan ve bulunacak olan her türlü doğal kaynağın adil şekilde paylaşımına rıza gösterilmesini sağlayana kadar bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Bizim orada bir defa haklarımız var. Bu hakları korumak için hem arama tarama hem de sondaj gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Burayla ilgili Fransa’nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur, garantördür. Yunanistan konuşur, garantördür. İngiltere konuşur, garantördür ama Fransa, sen konuşamazsın. Senin böyle bir yetkin yok.

EKONOMİ MESAJI: KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

“Ülkemizin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların milletimizi günlük hayatında nasıl bunalttığının farkındayız. Kur, faiz ve enflasyon üçgeninde bunalan girişimcilerimizin, işadamlarımızın, esnafımızın ve çalışanlarımızın hangi sıkıntılar çektiğini de gayet iyi biliyoruz” diyen Erdoğan, bu sıkıntıları gidermek için ekonomiyi dengeye oturtmaya, kurdaki istikrarsızlığı gidermeye, faizleri düşürmeye, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeye ve istihdamı arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Bunların sinyallerinin de gelmeye başladığını belirten Cumhurbaşkanı, “Allah’ın yardımı ve milletin ferasetiyle yakında ekonominin yeniden yükselişe geçeceğine inandığını” belirtti. Bu ay itibarıyla yıllıklandırılmış olarak cari fazla vermeyi beklediklerini de kaydeden Erdoğan, en kısa sürede kayıpların telafi edileceğini vurgularken, yurtdışı seyahati dönüşünde bazı müjdeleri paylaşacağını da açıkladı.

BİNALİ YILDIRIM’A TEŞEKKÜR ETTİ

Elbette biz Binali Bey’in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Kendisi bunca yıllık bilgisini, birikimini, tecrübesini, projelerini hayata geçirmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmuştu ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Altını çizerek tekrar ediyorum, bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına değerlidir, kıymetlidir.