Siyanürlü şerbetle hayatını kaybetmişti... Doktoraya başladığı ortaya çıktı

Olay, salı günü saat 22.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 Sokak'ta, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip içirdi.



Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü.



Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi konulan Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kardeş ise yakınları tarafından, anne ve babalarının cenazelerinin toprağa verileceği Yozgat'a götürüldü.



ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORDU



Kalkan çiftinin oğulları Mahmut Can Kalkan tarafından siyanürlü şerbet ile öldürülmesi, ailenin yakınları ve arkadaşları üzerinde şok etkisi yarattı. Büyük bir elektronik eşya şirketinde, yetkili servisler Ege bölge müdürü olarak çalışan Mehmet Kalkan’ın arkadaşları, kendisinin başarılı bir kariyere sahip olduğunu ve hem kişisel gelişimi adına, hem de çocuklarına örnek olmak için sürekli bir çaba içerisinde olduğunu söyledi.



40 yaşına bastığında İngilizce öğrenen ve bir dönem Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Kalkan’ın, 2017 yılında özel bir üniversitede İşletme, Yönetim, Pazarlama ve Destek Hizmetleri üzerine doktora eğitimine başladığı da bildirildi.



ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ



Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, bir süre gözetim altında tutulan Emir Can Kalkan ve Mehmet Taha Kalkan’ın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve dün akşam saatlerinde taburcu edildiklerini söyledi.



Göksel, ailenin ortanca çocuğu olan ve ağabeyinin zorla içirmek istediği şerbetin üzerine dökülmesi sonrasında geçici görme kaybı yaşayan Emir Can'ın tamamen iyileştiğini, her iki çocukta da olayın psikolojik boyutu haricinde bir problem bulunmadığını açıkladı.