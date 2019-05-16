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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
16.05.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Siyanürlü şerbetle hayatını kaybetmişti... Doktoraya başladığı ortaya çıktı

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Siyanürlü şerbetle hayatını kaybetmişti... Doktoraya başladığı ortaya çıktı

İZMİR’de, oğulları Mahmut Can Kalkan’ın (21), içine siyanür koyup, ikram ettiği şerbeti içince yaşamını yitiren çiftten Mehmet Kalkan’ın (46), çocuklarına örnek olmak ve onları teşvik etmek için 40 yaşından sonra İngilizce öğrendiği ortaya çıktı. Büyük bir elektronik eşya firmasında yetkili servisler Ege bölge müdürlüğü görevini yürüten Kalkan’ın, 2017 yılında da özel bir üniversitede doktora yapmaya başladığı bildirildi.

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  • Siyanürlü şerbetle hayatını kaybetmişti... Doktoraya başladığı ortaya çıktı
  • Siyanürlü şerbetle hayatını kaybetmişti... Doktoraya başladığı ortaya çıktı
  • Siyanürlü şerbetle hayatını kaybetmişti... Doktoraya başladığı ortaya çıktı
  • Siyanürlü şerbetle hayatını kaybetmişti... Doktoraya başladığı ortaya çıktı
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Olay, salı günü saat 22.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi 6062/1 Sokak'ta, 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'a ikram edip içirdi.

Kalkan çifti sıvıdan içtikten sonra fenalaştı. Mahmut Can Kalkan bu kez de sıvıyı kardeşi Emir Can'a (16) içirmek istedi. Ancak, anne ve babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterince bardak devrildi ve sıvı üzerlerine döküldü.

Bu sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve kardeşi Emir Can'ın yanı sıra küçük kardeşleri Mehmet Taha (4) da etkilendi. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden Fatma ve Mehmet Kalkan çifti yaşamını yitirdi, oğulları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede şizofreni teşhisi konulan Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kardeş ise yakınları tarafından, anne ve babalarının cenazelerinin toprağa verileceği Yozgat'a götürüldü.

ÇOCUKLARINA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORDU

Kalkan çiftinin oğulları Mahmut Can Kalkan tarafından siyanürlü şerbet ile öldürülmesi, ailenin yakınları ve arkadaşları üzerinde şok etkisi yarattı. Büyük bir elektronik eşya şirketinde, yetkili servisler Ege bölge müdürü olarak çalışan Mehmet Kalkan’ın arkadaşları, kendisinin başarılı bir kariyere sahip olduğunu ve hem kişisel gelişimi adına, hem de çocuklarına örnek olmak için sürekli bir çaba içerisinde olduğunu söyledi.

40 yaşına bastığında İngilizce öğrenen ve bir dönem Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Kalkan’ın, 2017 yılında özel bir üniversitede İşletme, Yönetim, Pazarlama ve Destek Hizmetleri üzerine doktora eğitimine başladığı da bildirildi.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, bir süre gözetim altında tutulan Emir Can Kalkan ve Mehmet Taha Kalkan’ın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve dün akşam saatlerinde taburcu edildiklerini söyledi.

Göksel, ailenin ortanca çocuğu olan ve ağabeyinin zorla içirmek istediği şerbetin üzerine dökülmesi sonrasında geçici görme kaybı yaşayan Emir Can'ın tamamen iyileştiğini, her iki çocukta da olayın psikolojik boyutu haricinde bir problem bulunmadığını açıkladı.

Siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldürdü, kardeşleri tedavideİzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'a, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede 'şizofreni' tanısı konuldu.
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