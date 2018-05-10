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    Siyanürlü ölümde sır perdesi aralanıyor

    Hürriyet Haber
    10.05.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

    Yalnız yaşadığı evde siyanürle intihar eden Gensa Proje Endüstri Kimya San.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necla Köker'in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Köker'in erkek arkadaşına gönderdiği mektubun detaylarına ulaşıldı.

    Necla Köker, Kadıköy'deki evinde yalnız yaşıyordu. Apartman görevlisine içinde anahtar da olan bir mektup verdi. Mektubu erkek arkadaşı Rafet Selçuk A'ya ulaştırmasını istedi. Mektubu alan erkek arkadaşı yaşadığı şokun ardından polise olayı haber verdi. Mektupta siyanürle intihar edeceğini, eve girecek olanların özel donanımlı kıyafetle girmelerini, dikkatli olmalarını istiyordu. Mektubun açılmasının ardından bugün polis ve AFAD ekipleri eve geldi. AFAD ekipleri ölçüm yapmak için önce eve girdi. Evde siyanür izine rastlandı. Evin içinde cesedi bulunan Necla Köker'in siyanürün evden dışarı zarar vermemesi için kapının arkasını koli bandıyla kapatmaya çalıştığı anlaşıldı.

    DOLANDIRILIP BORÇ BATAĞINA BATTI

    Olayla ilgili soruşturmada erkek arkadaşının ifadesi alındı. Ardından Necla Köker'in geride bıraktığı mektubu incelendi. NTV'nin haberine göre,  mektupta Köker'in anne ve babasından kalan yüklü miktarda parayla inşaat işine girdiği ancak dolandırılıp büyük borç batağına battığı, borçlarını ödeyemediği içinde hayatını sonlandırmaya karar verdiği yazıyordu. 

    Etiketler: siyanürlü ölüm , gensa , gündem
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