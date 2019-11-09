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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU / ANKARA
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Siyanür satışı acilen denetlensin

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Siyanür satışı acilen denetlensin

İSTANBUL Fatih’te yaşayan Oya Yetişkin ve üç kardeşinin siyanür içerek intiharının ardından gözler bu kimyasalın satışına çevrildi. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, siyanüre kolaylıkla ulaşılabilmesi ve satışının yapılmasını eleştirdi.

Prof. Hancı, şu değerlendirmeleri yaptı:

Siyanür Satışı Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği’ne tabi değildir. Siyanür gerek satış yerlerinden gerekse internetten perakende olarak kolaylıkla alınabilmektedir. Oysa siyanür madencilik, böcek ilacı üretimi vb gibi sanayi kolları dışında günlük yaşamda kullanımı hemen hemen yok denecek kadar azdır. O zaman neden kolaylıkla satılmaktadır. Acilen Satışı Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği’ne dahil edilmeli ve kontrolü denetlenmelidir.

MAVİ İSPİRTO GİBİ

Benzer durum daha önce yaşanmıştır. Sadece ispirto ocaklarında kullanılabilen içine mavi boya katıldığı için ‘Mavi ispirto’ adı verilen Metil Alkol ya da Metanol bakkallarda onlarca yıl satılmaya devam etmiş ve alkol bağımlıları ya da kundakçılar tarafından alınarak yasal amaç dışı kullanılmıştır.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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