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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Siyanür dehşetinde, evlat kurbanı annenin son sözleri: ''Sakın ağabeyini ihbar etme''

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Siyanür dehşetinde, evlat kurbanı annenin son sözleri: ''Sakın ağabeyini ihbar etme''

Mahmut Can Kalkan, siyanürlü şerbetle anne babasını katletti. Zehri son anda içmeyen kardeşi Emir Can, "Ağabeyim '1, 2, 3 fondip' diyerek karışımı içirdi" dedi. Ölen annenin ise son nefesinde, hayatta kalan oğluna "Ağabeyini polise ihbar etme" dediği öğrenildi.

Takvim Gazetesi'nden Ceylan Torlak'ın haberine göre, Mahmut Can Kalkan, siyanürlü şerbetle anne babasını katletti. Zehri son anda içmeyen kardeşi Emir Can, "Ağabeyim '1, 2, 3 fondip' diyerek karışımı içirdi" dedi. Ölen annenin ise son nefesinde, hayatta kalan oğluna "Ağabeyini polise ihbar etme" dediği öğrenildi.

SAKIN ABİNİ İHBAR ETME

İzmir'de Mahmut Can Kalkan, ailesine siyanür içirdi. Anne Fatma Kalkan, ölümün eşiğinde ortanca oğlu Emircan'a seslendi. "Sakın abini polise ihbar etme" dedi.

Şizofren katilin savunması da tüyler ürpertti. Cani genç "Pişman mısın?" diye soran hakime şu yanıtı verdi: Asla değilim. İşim yarım kaldı. Tamamlayamadım...

Siyanürlü aile katliamıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olay, 14 Mayıs'ta İzmir'de yaşandı. Kimya öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), siyanürlü şerbet içirdiği annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'a (46) kıydı. Aynı karışımdan içirmek istediği kardeşleri Emir Can (16) ve Mehmet Taha (4) ise son anda canlarını kurtardı.

Anne-babasını öldüren Mahmut Can Kalkan tutuklandı. Şizofreni teşhisi konulan katilin, "Cinayeti, sadece benim görebildiğim, kırmızı gözlü ve siyah pelerinli süper kahraman istedi" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Caninin kardeşi Emir Can ise "Ağabeyim bize, '1, 2, 3 fondip' deyince bardaktakileri hızlı bir şekilde içeceksiniz' dedi. Ağabeyim '1, 2, 3' diye saydı, annem ve babam bardaktakileri hızla içti" diyerek olayı anlattı. Katil Mahmut Can Kalkan'ın siyanürü içirip "15 dakikanız kaldı" dedikten sonra anne Fatma Kalkan'ın son nefesinde ortanca oğlu Emir Can'a, "Sakın polisi arayıp ağabeyini ihbar etme" dediği ortaya çıktı.

Anne Fatma ve baba Mehmet Kalkan'ın ölümünün ardından geride kalan Mehmet Taha ve Emircan Kalkan'a anneanneleri sahip çıktı. Ölümden dönen Emir Can Kalkan, ağabeyinden şikayetçi olduğunu açıkladı.

Şizofren katil, "Pişman mısın?" sorusunda "Pişman değilim. İşim yarım kaldı" dediği öğrenildi. Caninin, 'İşim yarım kaldı' diyerek siyanürlü şerbetten içmedikleri için öldüremediği 2 kardeşini kastettiği belirtildi.

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